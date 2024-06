Wystawa „Symptomy sztuki” w Galerii Sztuki Marchand

13 czerwca, 2024

Galeria Marchand „Symptomy sztuki”, fot. Jerzy Doroszkiewicz Galeria Marchand „Symptomy sztuki”, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Od czwartku (13.06) w Galerii Sztuki Marchand będzie można oglądać doroczną wystawę twórczości malarskiej lekarzy z Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

Obrazy dziesięciorga utalentowanych amatorów zebrane pod szyldem „Symptomy sztuki” wybrali i umieścili na ścianach galerii i w katalogu malujący kuratorzy i lekarze.

– Przewrotny tytuł „Symptomy sztuki” jest tyleż banalny, albo jakiś taki pospolity, co prawdziwy, bo oddaje rzeczywiście bogactwo objawów, bogactwo symptomów, jak to mawiamy w medycynie manifestacji klinicznych – mówi prof. Jerzy Konstantynowicz, kierownik Kliniki Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a jednocześnie rysownik i malarz. – Coś ci malujący lekarze tutaj nam pokazują, czyli manifestują i składa się to na taki jeden duży obraz, tych którzy zdecydowali się to pokazać. Obraz środowiska może nie, ale obraz ich talentów.

Wernisaż wystawy twórczości malarskiej lekarzy z Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku zatytułowanej „Symptomy sztuki” odbędzie się w czwartek (13.06) w Galerii Sztuki Marchand przy ulicy Kilińskiego o godz. 19:00.

Z twórcami wystawy rozmawiał #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: