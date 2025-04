Turniej szachowy oficjalnie otworzył Olimpiadę Juwenaliową 2025!

12 kwietnia, 2025

fot. Paweł Cybulski

W sobotę, 12 kwietnia 2025 roku, w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej ruszyła Olimpiada Juwenaliowa. Wydarzenie zainaugurował emocjonujący turniej szachowy,. To właśnie królewska gra symbolicznie rozpoczęła akademicki weekend pełen rywalizacji, sportowej pasji i dobrej zabawy.

Szachowy początek święta studentów

Rozgrywki szachowe zgromadziły uczestników z różnych wydziałów Politechniki Białostockiej i innych białostockich uczelni. Zawodnicy rywalizowali nie tylko o tytuł najlepszego stratega, ale również o cenne punkty dla swoich drużyn w klasyfikacji generalnej Olimpiady Juwenaliowej.

Turniej był dostępny dla wszystkich studentów po wcześniejszej rejestracji przez platformę ChessManager, co pozwoliło na sprawną organizację i przejrzysty system rozgrywek.

Weekend sportowych emocji

Olimpiada Juwenaliowa potrwa do niedzieli, 13 kwietnia, a szachy to dopiero początek! W kolejnych dniach uczestnicy zmierzą się w następujących konkurencjach:

⚽ Piłka nożna – 4 drużyny po 8 zawodników + rezerwowi

🏐 Piłka siatkowa – aż 8 drużyn, również złożonych z 8 osób + rezerwowych

Mecze piłkarskie i siatkarskie rozgrywane będą zarówno na boisku ze sztuczną nawierzchnią, jak i w hali ACS.

Sport, integracja i dobra zabawa

Olimpiada Juwenaliowa to nie tylko rywalizacja – to przede wszystkim integracja społeczności akademickiej, okazja do aktywnego spędzenia czasu i wspólnej zabawy w duchu fair play. Wydarzenie stanowi też symboliczne otwarcie juwenaliowego sezonu studenckiego w Białymstoku.

Niech wygrają najlepsi – ale przede wszystkim: niech wszyscy dobrze się bawią!

(pc)