Wystawa „Malarstwo. Rzeźba” Eugeniusza Samsonowicza w galerii PIK

11 stycznia, 2025

Eugeniusz Samsonowicz Malarstwo, rzeźba, fot. Jerzy Doroszkiewicz Eugeniusz Samsonowicz Malarstwo, rzeźba, fot. Jerzy Doroszkiewicz

W galerii PIK można oglądać wystawę „Malarstwo. Rzeźba” Eugeniusza Samsonowicza. Artysta część swoich obrazów maluje na folii z recyklingu.

Eugeniusz Samsonowicz pracuje jako konserwator detali architektonicznych i rzeźb. W wolnych chwilach maluje, jest też autorem rzeźb sakralnych czy pomnika żołnierzy 42. Pułku Piechoty ufundowanego na stulecie klubu piłkarskiego Jagiellonia Białystok.

– Raczej staram się zróżnicować środki wyrazu, dlatego że formą samą w sobie, szybko się nudzę. Jeśli bym cały czas coś miał robić i przez całe życie dłubać w jednej rzeczy, w moim przekonaniu to nie jest to. Na pewno prowadzi to do pewnego rodzaju perfekcji, jakiejś formy takiego doświadczenia, ale ja raczej staram się tym bawić. I ta zabawa jest w moim mniemaniu pewnego rodzaju rozwojem – mówi Eugeniusz Samsonowicz.

Wystawę Eugeniusza Samsonowicza „Malarstwo. Rzeźba” można oglądać w galerii PIK przy ul. Jana Kilińskiego 8 do 3 lutego 2025 roku. (jd)

Z Eugeniuszem Samsonowiczem i jego córką Julią rozmawiał #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: