Wyjątkowe spotkanie w Książnicy Podlaskiej z prof. Adamem Czesławem Dobrońskim

22 stycznia w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku odbyło się wyjątkowe wydarzenie w ramach cyklu „Środy Literackie”. Gościem spotkania był prof. Adam Czesław Dobroński – wybitny historyk i popularyzator dziejów północno-wschodniej Polski, autor setek publikacji, w tym monografii Białegostoku oraz najnowszego albumu „Załomżenie”, poświęconego historii Łomży i jej okolic.

Spotkanie było niepowtarzalną okazją, aby przenieść się w czasie i poznać fascynujące dzieje Łomży, opowiedziane z pasją przez profesora. Album „Załomżenie” łączy historyczne narracje z unikalnymi fotografiami, w tym nagrodzonymi pracami z konkursu fotograficznego oraz dziełami łomżyńskich artystów.

– Jak pamiętam początki swoich kontaktów z Łomżą, a one się datują na rok 1971, to miasto mnie naprawdę zauroczyło taką dumą i wiarą. Choć wiodło się wtedy w Łomży nieszczególnie, to jednak byli przekonani że przyjdą lepsze lata i że oni są wyjątkowi. I ja potwierdzam, że oni są wyjątkowi. – mówił prof. Adam Czesław Dobroński.

Profesor od ponad 50 lat zgłębia historię regionu, a jego działalność naukowa i popularyzatorska przyczyniła się do ożywienia zainteresowania historią Białegostoku, Łomży oraz okolic. Jest laureatem licznych odznaczeń, w tym Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, a także autorem prac dotyczących historii wojskowości, losów Polaków poza granicami kraju oraz historii społecznej. (hp)