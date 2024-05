Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej nagrodził młodych programistów gier

31 maja, 2024

fot. Dariusz-Piekut fot. Dariusz-Piekut

Uczniowie szkół podstawowych i średnich rywalizowali 28 maja w finale Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Gier Komputerowych Dżemik, organizowanego przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.

Młodzi programiści najczęściej tworzyli swoje prace w programie Scratch, a motywem przewodnim była liczba 35, co nawiązywało do jubileuszu 35-lecia Wydziału Informatyki PB obchodzonego w 2024 roku. Gry zgłoszone do konkursu były testowane i oceniane przez studentów z koła naukowego Vector.

– Dżemik pozwala zorientować się, jak liczna jest grupa młodzieży, która interesuje się tworzeniem gier. Trzeba przyznać, że mieliśmy tu okazję poznać kilka prawdziwych młodych talentów w gamingu. Chętnie zobaczymy się z nimi za kilka lat na organizowanym przez moje koło BialJamie, czy nawet na studiach na Wydziale Informatyki – mówił Paweł Jakimiuk, członek jury tegorocznego Dżemika.

W kategorii Junior pierwsze miejsce zajął Michał Górczyński z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku za grę „35 tajemniczych pokoi”. W kategorii Kadet najwyżej oceniono grę „Gdzie jest 5?” stworzoną przez drużynę „Koderska Kampania”, którą tworzyli Miłosz Tylenda i Igor Wilk ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach. W kategorii Senior pierwsze miejsce zajęła drużyna „iHaNi”, czyli Piotr Kossakowski i Gabriel Romaniuk z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, za grę „Cathematics”. (mg)