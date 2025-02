Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej świętuje 75-lecie. Posłuchaj relacji!

21 lutego, 2025

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, jeden z najstarszych wydziałów tej uczelni, obchodził swoje 75-lecie. W uroczystościach wzięły udział władze województwa, miasta, a także liczni absolwenci i przedstawiciele środowiska biznesowego, którzy współpracują z uczelnią.

Znaczenie wydziału dla nauki i przemysłu

Wydział Elektryczny PB powstał 1 lutego 1950 roku, a pierwsze dyplomy inżyniera elektryka przyznano w 1954 roku. Od tego czasu wydział ukończyło około 8 800 absolwentów. W roku akademickim 2024/2025 kształci on około 700 studentów na poziomie inżynierskim, magisterskim oraz w Szkole Doktorskiej.

Wydział Elektryczny od lat łączy teorię z praktyką, współpracując z wieloma firmami, m.in. PGE Dystrybucja, SMP Poland, Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. czy Aqua RD. Współpraca obejmuje studia dualne, praktyki zawodowe oraz fundowanie stypendiów przemysłowych. Jubileuszowe uroczystości, były także okazją do podziękowania najlepszym partnerom.

Jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania wydziału jest jego współpraca z przemysłem. Absolwenci Wydziału Elektrycznego zajmują kluczowe stanowiska w branży energetycznej, elektrotechnicznej i informatycznej. Firmy aktywnie uczestniczą w procesie edukacji, oferując praktyki, staże oraz studia dualne, które pozwalają studentom zdobywać doświadczenie jeszcze w trakcie nauki.

Przyszłość i dalszy rozwój

Na przestrzeni lat Wydział Elektryczny nieustannie rozwijał się, wprowadzając nowe technologie i metody nauczania. W 1968 roku powstała tam pierwsza w regionie pracownia obliczeń numerycznych z komputerem Odra 1013, co przyczyniło się do utworzenia Wydziału Informatyki w 2001 roku. Dziś wydział stawia na rozwój nowoczesnych technologii, badań nad odnawialnymi źródłami energii oraz automatyzacją procesów przemysłowych.

Jubileusz 75-lecia to nie tylko okazja do świętowania, ale także do refleksji nad przyszłością i dalszym rozwojem wydziału. Współpraca z biznesem, innowacyjne programy kształcenia oraz wysoka jakość nauczania sprawiają, że Wydział Elektryczny pozostaje jednym z kluczowych ośrodków naukowych i edukacyjnych w Polsce.

Posłuchaj relacji z uroczystości:

(pc)