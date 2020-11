„Wyciągnij rękę do ubogiego”. Akcja charytatywna dla Centrum Pomocy Samarytanin

Listopad 15, 2020

źródło: Caritas Archidiecezji Białostockiej źródło: Caritas Archidiecezji Białostockiej

Caritas Archidiecezji Białostockiej włącza się w obchody Dnia Ubogich poprzez organizację zbiórki odzieży dla podopiecznych Centrum Pomocy Samarytanin: osób ubogich, samotnych, bezdomnych i seniorów.

Okres jesienno-zimowy, to czas szczególnego zapotrzebowani na ciepłą odzież. Dlatego Caritas przede wszystkim zwraca się o nową bieliznę, buty oraz kurtki we wszystkich rozmiarach.

Ubrania można przynosić od wtorku do czwartku, do 30 listopada w godzinach 12 – 15 do placówki przy ul. Kolejowej 26 A w Białymstoku. (ea/mc)