Wszyscy maturzyści z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej zdali maturę

9 lipca, 2024

Maturzystka z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, fot.: Hanna Kość Maturzystka z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, fot.: Hanna Kość

Maturzyści od rana sprawdzają swoje wyniki z egzaminu dojrzałości. W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej jest stuprocentowa zdawalność.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 88,6 proc., absolwentom techników poszło nieco gorzej, bo egzaminy zdało 78,1 proc. Po wstępnych wynikach widać, że uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej zdali dużo lepiej, niż średnia w kraju.

– To jest duży powód do świętowania i wielki sukces naszych uczniów i naszych nauczycieli – cieszy się Paweł Malinowski, wicedyrektor. – Angielski poziom podstawowy średnia w kraju to 83%, u nas w liceum przeszło 96%, matematyka w kraju 68%, w naszym liceum 94% i język polski w kraju 65%, u nas w liceum prawie 74%.

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej maturę zdały 54 osoby.

– Mam 90% z matematyki to 98 centyl w Polsce, więc ciekawie. Ciągnie mnie już do studiowania, bo nie ukrywam, że bardzo mi się życie studenckie podoba. Teraz chcę odpocząć, pojeździć trochę, pozwiedzać, pomyśleć i się przygotować dobrze na studia – mówi jeden z tegorocznych maturzystów z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. (hk)

Maturzyści z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej mówią o swoich wynikach maturalnych: