Wspieramy Ukrainę – koncert charytatywny w Pubie Sześcian

Marzec 11, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

To kolejne muzyczne wydarzenie organizowane z myślą o uchodźcach z Ukrainy. W niedzielę (13.03) w Pubie Sześcian odbędzie się koncert charytatywny „Wspieramy Ukrainę”.

– Będzie muzyka ukraińska, muzyka żydowska, będzie też poezja śpiewana. Tak naprawdę to nie jest nieważne, co zagramy. Ważna jest ta idea, dla której się spotykamy – mówi Tomasz Zielik z Sześcianu.

Tego dnia na scenie Sześcianu zagrają: 14:00 – Ananell & Sześcian Band, 14:50 – Alicja i Rafał Grabowscy z zespołem, 15:40 – Ryszard RICO Minkiewicz, 16:00 – Przemek Burel, 16:40 – Adam Romanoff & Grzegorz Kowalewski, 17:30 – Sir Yankes & Mr Jack, 18:20 – NOSaY – akustycznie, 19:00 – Oleg Kobzar & Sławek Pyrko, 19:40 – The Pioruners.

Jak zapewnia współorganizator wydarzenia Adam „Romanoff” Romanowicz, to nie ostatni koncert na rzecz Ukrainy.

– Mamy świadomość tego, że uchodźcy będą u nas dość długo. Bardzo nas to ucieszyło, że zgłosiło się do nas mnóstwo zespołów, za co dziękujemy. Dzięki temu zorganizujemy kilka koncertów, bo te pieniądze na rzecz uchodźców wciąż będą potrzebne – mówił Romanowicz.

Cegiełki w kwotach 10, 20, 50 i 100 złotych są do nabycia w Sześcian Pub. Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. (mt)

Z organizatorami koncertu w Sześcianie rozmawia Julitta Grzywa: