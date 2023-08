Wsparcie dla podlaskich rad seniorów

2 sierpnia, 2023

Dofinansowanie projektów podlaskich rad seniorów/Fot. Adam Ludwiczak, UM Białystok Dofinansowanie projektów podlaskich rad seniorów/Fot. Adam Ludwiczak, UM Białystok

14 gmin z regionu otrzymało dotacje dla rad seniorów. Dzięki dofinansowaniu odbędą się szkolenia dla seniorów, zajęcia, spotkania integracyjne, warsztaty, wizyty studyjne i konferencje. Na realizację projektów samorząd województwa przeznaczył w sumie 300 tys. złotych.

Symboliczne czeki ze wsparciem wręczył przedstawicielom samorządów i rad seniorów marszałek Artur Kosicki.

– Finansowa pomoc dla rad seniorów to pierwsza tego typu inicjatywa w historii województwa podlaskiego – podkreślał marszałek.

Pieniądze pochodzą z tegorocznego konkursu, w ramach którego dofinansowano wszystkie złożone wnioski.

Rady seniorów są pośrednikami pomiędzy starszymi mieszkańcami a samorządem. Mają charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Rady wspierają seniorów w ich codziennych działaniach i aktywnościach. I wszystkie mają za zadanie, by nie dochodziło do wykluczania osób starszych.

30 tys. złotych otrzymała Białostocka Rada Seniorów na realizację projektu „Siła seniora” i trzech działań, które zostały wskazane przez samych seniorów. – To dofinansowanie dla seniorów biletów do instytucji kultury, kampania informacyjna realizowana w komunikacji miejskiej oraz wsparcie cyfrowe seniorów, ale nie na warsztatach, tylko spotkania jeden do jednego, gdzie specjalista odpowiada na konkretne potrzeby konkretnego seniora – wylicza Bożena Bednarek, wiceprzewodnicząca Białostockiej Rady Seniorów.

W województwie podlaskim czynnie działających rad seniorów jest 16, w tym Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. (at)

14 samorządów, które otrzymały dotacje: