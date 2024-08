Wschód Kultury/Inny Wymiar 2024: Piątkowe koncerty na różnych scenach Białegostoku

20 sierpnia, 2024

W piątek 23 sierpnia, w ramach Festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar 2024 na Rynku Kościuszki wystąpią Marika i Grubson, w Klubie Fama zagra Skubas, a w Białostockim Teatrze Lalek będzie można usłyszeć Annę Szafranowską. Z kolei w Auli Magna Pałacu Branickich odbędzie się wyjątkowy koncert Luteduo Plus. Patronem medialnym wydarzeń jest Radio Akadera.

Rynek Kościuszki w Białymstoku stanie się miejscem, gdzie spotkają się dwa światy muzyczne, które od lat kształtują polską scenę. W ramach Festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar 2024, białostocka publiczność będzie miała okazję doświadczyć niezapomnianego wieczoru z udziałem dwóch wyjątkowych artystów – Grubsona i Mariki.

Grubson, którego muzyczna kariera rozkwitła na przestrzeni dwóch dekad, jest artystą, który nie boi się eksperymentować z brzmieniami, łącząc hip-hop, reggae i elementy elektroniki. Jego twórczość, przepełniona szczerością i pozytywną energią, przyciąga rzesze fanów w każdym wieku. Przez lata Grubson zdobył status jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów na polskiej scenie muzycznej, czego dowodem są liczne złote, platynowe, a nawet diamentowe płyty. Jego utwór „Na Szczycie” to nie tylko hit, który na YouTube przekroczył magiczną granicę 100 milionów wyświetleń, ale także manifest jego artystycznej filozofii – szczerości, empatii i bliskości z fanami. Tegoroczny koncert będzie wyjątkowy, bowiem artysta obchodzi 20-lecie swojej pracy twórczej. To idealna okazja, aby przypomnieć sobie największe przeboje Grubsona i świętować wraz z nim tę niezwykłą rocznicę.

Tuż obok Grubsona na scenie wystąpi Marika, niekwestionowana królowa polskiego reggae-dancehallu, która od lat czaruje swoją niepowtarzalną charyzmą i mocnym głosem. Jej kariera rozpoczęła się w małych klubach, gdzie występowała z najlepszymi DJ-ami, by z czasem wspiąć się na szczyt polskiej sceny muzycznej. Marika znana z hitów takich jak „Moje serce”, które przyniosły jej tytuł „Pierwszej Damy Polskiego Dancehallu”, to artystka która odważnie eksploruje różne style muzyczne, tworząc unikalne brzmienia łączące reggae, soul, r’n’b i pop. Jej twórczość doceniła zarówno publiczność, jak i krytycy muzyczni, czego dowodem są liczne nominacje do prestiżowych nagród, takich jak Fryderyki i Superjedynki. W trakcie swojej kariery Marika nie tylko wydała pięć autorskich albumów ale także zdobyła uznanie na międzynarodowych scenach, występując na takich festiwalach jak Colours of Ostrava, Expo w Szanghaju czy Mediolanie, a także w legendarnym Congress Theater w Chicago.

Tego samego wieczoru miłośnicy muzyki alternatywnej będą mieli wyjątkową okazję do zanurzenia się w głębokie dźwięki i refleksyjne teksty, które zaprezentuje Skubas w klubie Fama. Jego koncert, podobnie jak inne wydarzenia festiwalowe, będzie otwarty dla publiczności. Skubas zyskał szerokie uznanie po wydaniu swojego debiutanckiego albumu „Wilczełyko” w 2012 roku. Od tamtej pory artysta nieustannie rozwija swoją twórczość, eksplorując różnorodne style muzyczne i zagłębiając się w ludzkie doświadczenia. Jego teksty są często intymnymi refleksjami, które dotykają uniwersalnych tematów, takich jak miłość, samotność czy wewnętrzne zmagania, a wszystko to podane jest w wyjątkowej oprawie muzycznej, łączącej delikatne akustyczne brzmienia z surowymi, niemal grunge’owymi aranżacjami. Od momentu swojego debiutu, Skubas stał się stałym elementem najważniejszych polskich festiwali muzycznych, takich jak Open’er, Orange Warsaw Festival czy Przystanek Woodstock. Artysta brał również udział w prestiżowych projektach muzycznych, takich jak Męskie Granie Orkiestra czy Obywatel GC v.2.0, co tylko potwierdza jego wszechstronność i zdolność do łączenia różnych nurtów muzycznych.

W Białostockim Teatrze Lalek odbędzie się koncert Anny Szafranowskiej. Projekt „Ziemio ty śliczna” to hołd dla suwalczan i ich tradycyjnego folkloru, prezentujący pieśni miłosne, weselne i liryczne w nowoczesnych jazzowych aranżacjach. Anna Szafranowska, w towarzystwie uznanych muzyków i pod opieką Szymona Markiewicza, wprowadzi słuchaczy w magiczny świat suwalskich tradycji i kultury, łącząc dawne pieśni z nowoczesnym brzmieniem. Równocześnie Aula Magna Pałacu Branickich gościć będzie zespół Luteduo Plus. Formacja w skład której wchodzą Anna Kowalska, Anton Birula i Alisa Birula, specjalizuje się w zapomnianym repertuarze na dwie lutnie barokowe. Muzycy zafascynowani historią lutni i jej rolą w muzyce barokowej, zaprezentują różnorodne kompozycje włoskich lutnistów oraz dzieła J. S. Bacha w aranżacjach na lutnię. Ich występ to wyjątkowa okazja do odkrycia uroków barokowej muzyki, a ich projekty koncertowe zyskały uznanie na międzynarodowej scenie muzycznej. (hp)