WORD w Białymstoku notuje wysoką zdawalność

11 lipca, 2023

WORD Białystok, Fot. A. Topczewska WORD Białystok, Fot. A. Topczewska

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku ma największą zdawalność w Polsce wśród miast wojewódzkich. To blisko 15% więcej niż średnia krajowa w egzaminach na wszystkie kategorie.

– Jeśli chodzi o czerwiec to ogólna zdawalność na wszystkie kategorie to jest 44,5%. To jest bardzo wysoka zdawalność, ponieważ przeciętna ogólnopolska to 29-30%. Natomiast w kategorii B, w której jest najwięcej osób, to mamy zdawalność na poziomie 37,9%, co też jest bardzo wysoką zdawalnością, chyba jedną z najwyższych, jaką mieliśmy w historii – mówi Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD w Białymstoku.

Taka zdawalność nie jest wynikiem obniżenia standardów. Ma na to wpływ kilka inicjatyw białostockiego WORD.

– Od kilku lat regularnie spotykamy się ze szkołami nauki jazdy, na których przedstawiamy zmiany w sposobie egzaminowania oraz wysłuchujemy postulatów dotyczących ujednolicenia wykonywania poszczególnych zadań. Drugi powód to od jakiegoś czasu mamy materiały dostępne na youtube. To są darmowe nagrania, w których opracowaliśmy najpoważniejsze i najtrudniejsze skrzyżowania w naszym mieście oraz wszystkie trasy egzaminacyjne, na których odbywają się nasze egzaminy – dodaje Przemysław Sarosiek.

Ponadto osoba oczekująca na egzamin w budynku WORD w Białymstoku może skorzystać z monitora, na którym można wyświetlić przykładowy test teoretyczny oraz dowolną trasę egzaminacyjną.

Wysoką zdawalność obserwuje się również w ośrodku w Łomży i Ostrołęce, które to mają bardzo dobrą infrastrukturę drogową. (hk)