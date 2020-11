WORD Białystok. Duże zainteresowanie szkoleniami on-line

Listopad 23, 2020

Już ponad tysiąc osób skorzystało z kursów on-line organizowanych przez białostocki WORD. Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia redukujące punkty karne.

Gdy niemożliwe stało się prowadzenie tradycyjnych kursów i szkoleń, białostocki WORD przeniósł je do sieci. Kursy internetowe spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, i to w całej Polsce, bo aby wziąć w nich udział nie trzeba przyjeżdżać do Białegostoku, ani nawet wychodzić z domu.

Wszystkie formalności można załatwić przez internet, a aby wziąć udział w szkoleniu potrzebny jest jedynie komputer z kamerą. Zaświadczenia o przebytym kursie wysyłane są pocztą.

Białostocki WORD szykuje się do uruchomienia kolejnych szkoleń online: część zajęć teoretycznych kierowania ruchem, a także kursu dla egzaminatorów, instruktorów, diagnostów, kierowców przewożących zwierzęta lub materiały niebezpieczne oraz dla przyszłych właścicieli firm transportowych (przygotowujący do egzaminu do unijnego certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie osób lub rzeczy). Wszystkie wymienione szkolenia można odbyć – w zależności od życzenia kursantów – online we własnym domu lub w siedzibie ośrodka w tradycyjny sposób. (mt/mc)