Wolontariusze PCK kwestują na rzecz powodzian

10 października, 2024

Źródło: PCK Podlasie Źródło: PCK Podlasie

Od czwartku (10.10) przez trzy dni wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża kwestują na rzecz powodzian w Białymstoku. Można ich spotkać z charakterystycznymi czerwonymi puszkami od 13.00 do 17.00 w Alfa Centrum.

– Przez ostatnie tygodnie Podlasianie przychodzili do nas z darami rzeczowymi, teraz my wychodzimy do Podlasian z naszymi skarbonkami i z puszkami – mówi Ewelina Dubicka-Sawicka z białostockiego oddziału PCK. – Teraz dary rzeczowe na miejscu powodzi nie są już potrzebne, natomiast potrzebne są wpłaty finansowe. Pozwolą one nie tylko na zabezpieczenie długoterminowej pomocy, bo już dzisiaj wiemy, że będzie ona potrzebna przez najbliższe miesiące, a w niektórych przypadkach nawet lata, ale również pozwali na zakup jakiś drogich specjalistycznych sprzętów.

W następnych dniach, aż do końca października, można również wpłacić datki do skarbonki, która stoi w info punkcie galerii przy wejściu od ul. Świętojańskiej. (hk)