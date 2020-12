Władze województwa podlaskiego podsumowały mijający rok

Grudzień 13, 2020

źródło: UMWP/ Piotr Babulewicz źródło: UMWP/ Piotr Babulewicz

Wsparcie przedsiębiorców i służby zdrowia w czasie pandemii, sprawne przyznawanie dotacji unijnych, czy przekazanie milionów złotych na innowacje, czy rozwój biznesu – to zdaniem marszałka największe sukcesy zarządu województwa w 2020 roku.

Władze regionu podsumowały ostatnich 12 miesięcy swojej pracy.

Według marszałka Artura Kosickiego w ostatnim czasie najważniejsze były trzy liczby: 185 milionów złotych dla firm z podlaskiego pakietu gospodarczego, 60 milionów dla placówek medycznych z pakietu zdrowotnego oraz 34 miliony złotych dla szkół na organizację nauki zdalnej. Pieniądze pochodziły z Unii oraz z budżetu województwa i miały pomóc w łagodzeniu skutków pandemii koronawiorusa

– Ten okres był wyjątkowy. Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, z tak szybko rozprzestrzeniającą się pandemią. Dlatego priorytetem dla zarządu było, aby jak najszybciej i najsprawniej uruchomić wszelką pomoc – mówił marszałek Kosicki.

Wśród osiągnięć zarząd województwa wymienia realizację funduszy europejskich. Podlaskie jest na 5. miejscu w kraju pod względem podpisanych umów na dofinansowania unijne, a ich wartość w tym roku to 714 mln zł.

To co jednak jest najważniejsze dla władz województwa, to ochrona zdrowia, w tym roku dla szpitali podległych Urzędowi Marszałkowskiemu przekazano ponad 31 milionów złotych.

– W 2020 r. przeznaczono rekordowe środki na podległe samorządowi województwa szpitale i inne placówki medyczne. Jest to kwota ponad 31 mln zł, w tym ponad 17 mln zł pochodziło z budżetu województwa podlaskiego. Pieniądze głównie zostały przeznaczone na remonty budynków w szpitalach podległych samorządowi województwa, na zakup aparatury medycznej. Ogromną ich część skierowano na zakup środków ochrony indywidualnej – mówił członek zarządu Marek Malinowski.

Obecny Zarząd Województwa Podlaskiego zarządza regionem od 11.12.2018 roku. (ea/mc)