Wigilię dla samotnych i potrzebujących po raz 11. zorganizuje Caritas Archidiecezji Białostockiej

18 grudnia, 2024

Konferencja przed wigilią dla samotnych, fot. Hanna Kość Konferencja przed wigilią dla samotnych, fot. Hanna Kość

Osoby samotne, ubogie czy bezdomne będą mogły zasiąść do wieczerzy wigilijnej, którą organizuje Caritas Archidiecezji Białostockiej. 24 grudnia o 13:00 w Zespole Szkół Katolickich w Białymstoku przy ul. Kościelnej 3 wspólny posiłek zje 500 osób.

Spotkanie wigilijne jest otwarte dla wszystkich.

– Sama idea Świąt Bożego Narodzenia zakłada pewną wspólnotę, żebyśmy nie zapomnieli nigdy, kto przychodzi – mówi ks. Andrzej Ratkiewicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej. – Na świat przychodzi Bóg, który staje się człowiekiem i ten Bóg przychodzi do człowieka po to, żeby człowiek nie był samotny, żeby ten człowiek miał nadzieję. I my tym ludziom chcemy dać nadzieję, że nie są sami, że myślimy o nich.

Na wigilii znajdą się tradycyjne potrawy, takie jak karp, ryba po grecku czy sałatki śledziowe. Jednocześnie na stoły znajdą się świąteczne ozdoby, które wykonały dzieci z Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku.

– Stajemy się po prostu Betlejem. Otwieramy nasze drzwi i serca, bo otworzyć drzwi to troszkę za mało, żeby nie zagubić w takich rzeczach zewnętrznych, chociaż wcale tych nie pomijamy – mówi Honorata Kozłowska, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku. – Nasze dzieciaki od kilku już tygodni przygotowują stroiki, przygotowują stajenki, tak żeby na tym stole pojawiły się nie tylko potrawy, ale też trochę piękna i symboliki takiej, która wskazuje na to, co jest istotą tych świąt.

Po wigilii każda osoba uboga czy potrzebująca otrzyma również paczkę z produktami o długim terminie przydatności do spożycia, które wraz z lokalnymi przedsiębiorstwami, przygotowała Fundacja Rodziny Czarneckich. (hk)