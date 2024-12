Wigilia dla Samotnych i Ubogich w Białymstoku

25 grudnia, 2024

Jak co roku, ubodzy i samotni mieszkańcy Białegostoku mieli okazję przeżyć wyjątkowe chwile podczas wigilijnej wieczerzy. We wtorek, 24 grudnia, Caritas Archidiecezji Białostockiej we współpracy z Fundacją Rodziny Czarneckich oraz Zespołem Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia zorganizowali „Wigilię dla potrzebujących”. Wydarzenie zgromadziło kilkaset osób, które wspólnie świętowały przy świątecznym stole.

Wspólna Modlitwa i Kolędowanie

Tradycyjnie wieczerza rozpoczęła się wspólną modlitwą, dzieleniem się opłatkiem i składaniem sobie życzeń. W atmosferze życzliwości i bliskości uczestnicy zaśpiewali kolędy, co dodatkowo podkreśliło świąteczny nastrój.

Bogata Tradycja Kulinarnych Smaków

Na stołach znalazły się wszystkie potrawy typowe dla polskiej Wigilii. Była sałatka śledziowa, karp, kutia, barszcz oraz łazanki. Organizatorzy zadbali o to, by każdy mógł poczuć magię świąt poprzez tradycyjne smaki. W sumie przygotowano aż 3,5 tony jedzenia, co pozwoliło nakarmić wszystkich zgromadzonych gości.

Prezenty dla Każdego

Każdy uczestnik spotkania otrzymał również świąteczny prezent – paczkę żywnościową zawierającą produkty spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia.

Wsparcie i Obecność Ważnych Osób

W wydarzeniu wzięli udział nie tylko osoby potrzebujące, ale także przedstawiciele Kościoła i władz. Do wigilijnego stołu zasiadł metropolita białostocki, abp Józef Guzdek, a także wojewoda podlaski Jacek Brzozowski i wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.

Wigilia Pełna Ciepła i Nadziei

„Wigilia dla potrzebujących” to nie tylko okazja, by zjeść ciepły posiłek w świątecznej atmosferze, ale przede wszystkim możliwość doświadczenia wspólnoty i serdeczności. W trudnych chwilach takie inicjatywy przypominają, że nikt nie powinien być sam w czasie świąt. Organizatorzy i wolontariusze, którzy poświęcili swój czas, by stworzyć to wydarzenie, są prawdziwym przykładem niesienia pomocy i miłości bliźniemu. (pc)