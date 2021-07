Więźniowie dali drugie życie rowerkom. Jednoślady trafiły do przedszkola

Lipiec 20, 2021

Po raz kolejny osadzeni w Zakładzie Karnym w Białymstoku zrobili coś dobrego dla innych. Tym razem odnowili rowerki dziecięce, które zostały przekazane przez Służbę Więzienną Przedszkolu Samorządowemu przy Podleśnej w Białymstoku.

Placówka posiada również oddziały integracyjne. Rzecznik Zakładu Karnego podporucznik Kamil Glanowski podkreśla, że odrestaurowywanie jednośladów, pozyskanych od jednego z białostockich skupów złomu, to element programu resocjalizacyjnego.

– Ten program, w ramach którego remontowane były rowerki, a wcześniej również wózki inwalidzkie nazywa się „Tacy sami za kratami”. Głównym jego celem jest uwrażliwienie osadzonych na osoby z niepełnosprawnościami, na drugiego człowieka, na jego potrzeby. Miało to być też pożyteczne zagospodarowanie czasu skazanych, ale celem nadrzędnym jest resocjalizacja – mówi podporucznik Kamil Glanowski.

Jednoślady, które trafiły do przedszkola miejskiego nr 12 będą wykorzystywane m.in. do rehabilitacji niepełnosprawnych podopiecznych.

– Nasze dzieciaki, które potrafią jeździć na rowerkach chętnie z nich skorzystają, te, które nie potrafią będą miały okazję się pouczyć. Mamy w przedszkolu dzieciaki niepełnosprawne, w różnym stopniu, więc każdy ruch dla naszych podopiecznych to jest rehabilitacja. Mamy w przedszkolu salę do integracji sensorycznej, salę doświadczania świata, mamy rehabilitantów, terapeutów do integracji sensorycznej. Dlatego rowerki będą kolejnym urządzeniem do rehabilitacji – wyjaśniała dyrektor placówki Joanna Laskowska.

Służba więzienna przekazała pięć odnowionych rowerków. W ramach programu „Tacy sami za kratami”, w lipcu służba więzienna podarowała Caritas dwa odnowione wózki inwalidzkie, podobne przekazania odbyły się również w latach ubiegłych. (ea)