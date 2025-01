Wierszodzielnia – przestrzeń dla poezji na Uniwersytecie w Białymstoku

26 stycznia, 2025

źródło: Uniwersytet w Białymstoku źródło: Uniwersytet w Białymstoku

Studenci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku znaleźli sposób, aby podzielić się swoją twórczością i zainspirować innych. Dzięki ich inicjatywie na uczelni pojawiła się Wierszodzielnia – wyjątkowe miejsce, które zachęca do poetyckiej ekspresji.

Wierszodzielnia to specjalna tablica, na której każdy związany z Uniwersytetem może umieścić własne wiersze. Co dwa tygodnie treści są wymieniane, co sprawia, że tablica regularnie zaskakuje świeżymi tekstami. W związku z nadchodzącymi walentynkami obecnie królują tam utwory o miłości.

Za stworzeniem tej wyjątkowej przestrzeni stoją studenci zrzeszeni w Klubie Humanistów.

Wierszodzielnia szybko zyskała popularność wśród studentów i wykładowców, stając się przestrzenią sprzyjającą refleksji i artystycznej wymianie. To dowód na to, że na uczelni jest miejsce nie tylko na naukę, ale także na kreatywne działanie i dzielenie się pasją. (ew)

Zobacz też:

MotoOrkiestra na Torze Białystok – emocje, ryk silników i pomoc WOŚP. Zobacz zdjęcia!