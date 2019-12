Więcej pieniędzy m.in. na kulturę czy inwestycje. Podlaskie ma zatwierdzony budżet na 2020 rok

Grudzień 23, 2019

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

To jest budżet skrojony na miarę naszych możliwości, ostrożny, ale też prorozwojowy – tak o przyszłorocznych finansach regionu mówi marszałek woj. podlaskiego.

Radni Sejmiku Województwa uchwalili budżet na 2020 rok. Dochody wyniosą 730 mln złotych, natomiast wydatki ponad 855,5 mln złotych. W przyszłym roku zostaną przekazane rekordowe sumy w porównaniu do 2019 roku na remonty dróg wojewódzkich oraz na kulturę.

– W przypadku inwestycji jest to prawie 40 mln złotych na remonty dróg wojewódzkich. To rekordowa kwota, która nigdy nie była zapisana w budżecie województwa. Jeśli chodzi o kulturę, to wszystkie instytucje podlegające Urzędowi Marszałkowskiemu mają większy budżet, niż w ubiegłym roku i w latach poprzednich. Największą dotację, tj. 17,5 mln złotych otrzymała Opera i Filharmonia Podlaska. Jest to wzrost o 1,5 mln złotych – mówi marszałek Artur Kosicki.

O prawie 2 mln złotych więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem będzie na promocję województwa podlaskiego oraz na działania społeczne, w tym milion złotych zostanie przekazany na Wojewódzki Budżet Obywatelski. (ea/mc)