When Goth meets Grunge: Maddeg i Dorian’s Steaming Shadow

3 lipca, 2024

Już w najbliższą sobotę 6 lipca, Klub Muzyczny Sześcian w Białymstoku stanie się miejscem niezwykłego muzycznego wydarzenia. Podczas koncertu pod tytułem „When Goth meets Grunge” wystąpią dwa białostockie zespoły: Maddeg i Dorian’s Steaming Shadow. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Akadera.

Zespół Dorian’s Steaming Shadow, który powstał w 2022 roku w Białymstoku, łączy w swojej muzyce elementy post-punku, rocka gotyckiego, alternatywy i dream popu. Skład zespołu to Kamil Sołowianowicz (wokal i teksty), Kuba Totczyk (gitara), Marcin Gliński (bas) oraz Maciek Iłenda (perkusja). Inspiracje zespołu obejmują m.in. The Cure, Joy Division, Depeche Mode, NIN, Nick Cave and the Bad Seeds oraz Interpol. Aktualnie zespół pracuje nad swoim debiutanckim albumem, który zapowiada się bardzo obiecująco. Ich piosenka „Hold on to me” była otarła się o Listę Przebojów Kultowej Akadery.

Maddeg to białostocka formacja grunge’owa, która mimo krótkiej obecności na scenie, zdążyła zdobyć uznanie fanów ciężkich brzmień. Ich muzyka nawiązuje do rocka z lat 90., a koncerty są pełne energii i surowych, mocnych riffów. To połączenie sprawia, że ich występy są wyjątkowo intensywne i porywające. (hp)