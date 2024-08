Wernisaż wystawy „Subiektywna Ewidencja Obrazów” w ramach festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar

21 sierpnia, 2024

Fot. Jerzy Doroszkiewicz Fot. Jerzy Doroszkiewicz

Maciej Giedrojć-Juraha, znany białostocki fotografik, wraz z Piotrem Awramiukiem przygotowali „Subiektywną Ewidencja Obrazów”. Premiera fotograficznego przedsięwzięcia połączona z otwarciem wystawy plenerowej, uruchomieniem strony internetowej oraz drukowanego i cyfrowego zinu to jedno z wydarzeń rozpoczynającego się w czwartek (22.08) festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar.

– Jest to subiektywny zbiór street artu naniesiony na mapę Białegostoku, przez to zapraszamy do innego zwiedzania Białegostoku – mówi Maciej Giedrojć-Juraha. – Zobaczymy też parę zdjęć, które będą zachęcały do przejścia się po Białymstoku i zwidzenia tych prac. Będzie też możliwość dostania Zin, czyli książki, która zawiera wszystkie te prace. Zaprosiłem do tego projektu Piotra Awramiuka, bardzo zdolnego fotografia oraz możemy tam zobaczyć gościnnie zdjęcia Piotra Niedźwiedzia oraz Mateusza Żendziana, ze Studenckiej Agencji Fotograficznej Politechniki Białostockiej.

Wernisaż wystawy plenerowej na skwerze Ryszarda „Skiby” Skibińskiego przed kinem Forum rozpocznie się w czwartek (22.08) o godzinie 19:00. Radio Akadera jest patronem medialnym festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar. (jd)

Maciej Giedrojć-Juraha mówi o wystawie „Subiektywna Ewidencja Obrazów”: