Węgiel dla mieszkańców już w Białymstoku. Lada dzień rozpocznie się jego sprzedaż

Listopad 29, 2022

Skład węgla, fot. A. Topczewska

Do Białegostoku dotarł węgiel, który będzie sprzedawany mieszkańcom po preferencyjnych cenach. To 40 wagonów czarnego surowca – łącznie około 1,2 tysiąca ton.

Koszt zakupu preferencyjnego jednej tony węgla wynosi 1980 złotych brutto za tonę (bez kosztów transportu). O tym, że węgiel jest już gotowy do odbioru, mieszkańcy zostaną poinformowani.

Za sprzedaż węgla mieszkańcom odpowiada firma „KATOWICE” Skład Węgla Daniel Czarkowski, ul. Bitwy Białostockiej 32 B, 15-103 Białystok. Dysponuje ona odpowiednim sprzętem i zapleczem technicznym. Skład węgla będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz w soboty w godz. 8.00-14.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach złożyło do tej pory blisko 700 osób. Oznacza to, że do końca roku może do nich trafić około 1000 ton. Ze złożonych dokumentów wynika, że w przyszłym roku mieszkańcy będą potrzebowali około 900 ton węgla. Kolejne wnioski są na bieżąco przyjmowane i weryfikowane. (mt)