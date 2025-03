Weekendowy rozkład jazdy – 22 i 23 marca

21 marca, 2025

Ten weekend w Białymstoku i okolicach zapowiada się naprawdę różnorodnie! Kultura, sport, historia i sztuka czekają na Was w każdym zakątku miasta. Wybierzcie coś dla siebie i ruszajcie odkrywać lokalne atrakcje!

Koncerty

Stratosfera – Klub Muzyczny Sześcian – 22 marca

W piątkowy wieczór Klub Muzyczny Sześcian zamieni się w prawdziwą świątynię gitarowej wirtuozerii! Zespół Stratosfera zaprezentuje największe instrumentalne hity lat 60., w tym klasyki takich legend jak The Shadows, The Ventures, The Beatles, The Animals i Beach Boys. Na scenie pojawią się uznani muzycy pod przewodnictwem gitarzysty Waldemara Kuleczki, którego twórczość znana jest m.in. z Oddziału Zamkniętego i Papa Dance. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć gitarowe aranżacje światowych przebojów w perfekcyjnym wykonaniu.

Turbo – Zmiana Klimatu – 22 marca

Legenda polskiego metalu wraca na scenę! Zespół Turbo wyrusza w wiosenną trasę koncertową, świętując aż trzy wielkie rocznice: premierę nowego albumu, 40-lecie płyty „Smak Ciszy” oraz jubileusze członków zespołu. Wojciech Hoffmann, Bogusz Rutkiewicz, Mariusz Bobkowski i Przemysław Niezgódzki obiecują pełne energii show, podczas którego nie zabraknie zarówno klasyków, jak i zupełnie nowych utworów.

Armia – Klub Gwint – 22 marca

Fani alternatywnego rocka nie mogą przegapić występu Armii w Klubie Gwint! Zespół promuje swój nowy album „Wojna i Pokój”, a na scenie nie zabraknie zarówno świeżych brzmień, jak i klasycznych hitów. Po ostatnim, udanym koncercie w Białymstoku, muzycy wracają pełni energii i gotowi na spotkanie z fanami.

Mikromusic – Klub Fama – 22 marca

Subtelny pop i liryczna wrażliwość – to właśnie Mikromusic! W ramach trasy „Nie umiem tańczyć tour” zespół zaprezentuje materiał z najnowszej płyty oraz kultowe już kompozycje. Eteryczny wokal Natalii Grosiak i instrumentalne bogactwo sprawiają, że każdy koncert grupy to wyjątkowe muzyczne przeżycie.

Maciej Lipina – Klub Fama – 23 marca

Wyjątkowy wieczór z muzyką pełną emocji i przemyśleń. Maciej Lipina, lider grupy Ścigani i odtwórca roli Ryśka Riedla w spektaklu „Skazany na bluesa”, przeniesie słuchaczy w świat rocka południowego, wzbogaconego o polskie brzmienia. W repertuarze znajdą się zarówno autorskie utwory, jak i interpretacje hitów takich artystów jak Dżem, Lynyrd Skynyrd, Bob Dylan i Gov’t Mule.

Sorrow – Zmiana Klimatu – 23 marca

Zespół Sorrow zaprezentuje swoje utwory w akustycznej odsłonie. Bezprądowe aranżacje rockowych i progresywnych kompozycji przeniosą publiczność w melancholijny, a jednocześnie intrygujący świat muzyki. Zespół, który działa od końca lat 90., wciąż zaskakuje świeżymi pomysłami i niesamowitą atmosferą na koncertach.

Spektakle

Dekameron – Teatr Dramatyczny – 22 i 23 marca

Włochy, rok 1348 – zaraza pustoszy Florencję. Dziesięcioro bohaterów ucieka z miasta, by opowiadać sobie historie pełne refleksji i emocji. Spektakl oparty na klasycznym dziele Boccaccia to teatralna uczta pełna pasji i mądrości, która nie traci na aktualności.

Tschick – Teatr Dramatyczny – 22 i 23 marca

Przypadkowa podróż, przyjaźń i poszukiwanie sensu życia – „Tschick” to teatralny odpowiednik filmu drogi, pełen młodzieńczego buntu i dorastania. Dynamiczna fabuła i głębokie przesłanie czynią spektakl prawdziwą gratką dla widzów w każdym wieku.

Vesper – Opera i Filharmonia Podlaska – 22 i 23 marca

Poruszająca opowieść o Krystynie Skarbek, bohaterce II wojny światowej, przedstawiona w formie musicalu. Emocjonujące widowisko z widowiskową scenografią i przejmującą muzyką ukazuje dramatyczne losy jednej z najbardziej niezwykłych kobiet-szpiegów.

Wicia – Opera i Filharmonia Podlaska – 23 marca

Spektakl poświęcony Wiktorowi Szwedowi, autorowi książek dla dzieci i twórcy związanym z Podlasiem. W pełnym muzyki i humoru widowisku białoruskojęzycznym uczcimy setną rocznicę urodzin tego niezwykłego twórcy.

Hulajgęba – Białostocki Teatr Lalek – 22 i 23 marca

Adaptacja „Ferdydurke” i innych tekstów Gombrowicza to filozoficzna podróż przez niedojrzałość i formę. Zaskakujące połączenie klasyki literatury z teatralnym eksperymentem.

Misiaczek – Białostocki Teatr Lalek – 22 i 23 marca

Ciepła i wzruszająca opowieść dla najmłodszych. Niedźwiadek, który nie może zasnąć, wyrusza na poszukiwanie recepty na sen. Pełen humoru i czułości spektakl to propozycja idealna na rodzinne popołudnie.

Wariacje enigmatyczne – Nie Teatr – 22 marca

Piotr Cyrwus i Piotr Dąbrowski na scenie w sztuce „Wariacje enigmatyczne” Erica-Emmanuela Schmitta. Historia pełna emocji i napięcia, rozgrywająca się w odległej willi na Morzu Norweskim.

Halo, tu Bielicka! – Nie Teatr – 23 marca

Muzyczna komedia pełna humoru i wzruszeń, inspirowana życiem i twórczością Hanki Bielickiej. Opowieść o przyjaźni, wspomnieniach i pasji do sceny.

Inne wydarzenia

Podróż dorożką – Centrum im. Ludwika Zamenhofa – 23 marca

Rodzinne warsztaty przeniosą nas w czasie do Białegostoku sprzed 160 lat. Zwiedzimy wystawę „Białystok młodego Zamenhofa”, poznamy historię bulwarów spacerowych i wykonamy własną dorożkę zaprzęgniętą w dwa konie. Będzie to okazja, by osłuchać się z językiem esperanto i zgłębić ciekawostki z dawnych lat.

Dwie siostry – Kino Forum – 23 marca

Wzruszająca opowieść o trudnej relacji dwóch sióstr, które muszą połączyć siły, aby pomóc ciężko rannemu ojcu. Film o miłości, wybaczaniu i próbie odbudowania więzi rodzinnych w obliczu trudnych doświadczeń wojennych.

Klub Młodego Historyka – Muzeum Historyczne w Białymstoku – 22 marca

Młodzi odkrywcy historii zapraszają na warsztaty, podczas których stworzą mapę zagadek Białegostoku i przygotują się do wiosennej wyprawy po mieście. Interaktywne quizy i opowieści to świetna okazja, aby zgłębić dzieje stolicy Podlasia!

Sztuka Ikony – Muzeum Ikon w Supraślu – 22 marca

Spotkanie poświęcone ikonografii akatystowej – wyjątkowej formie modlitwy i sztuki. Uczestnicy dowiedzą się o genezie tych wizerunków i ich znaczeniu w kontekście hymnu pochwalnego.

Proszę Państwa, oto żubr! – Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa – 22 marca

Spotkanie z majestatycznym królem puszczy – żubrem. Pokaz multimedialny i warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat pozwolą na bliższe poznanie tego fascynującego zwierzęcia.

Symbolika ręcznika obrzędowego – Muzeum Ikon w Supraślu – 23 marca

Warsztaty dla dzieci i rodziców, podczas których poznamy symbolikę zdobień na ręcznikach obrzędowych. Wykonamy drzewo rodzinnych wartości, które zobrazuje najważniejsze aspekty życia i tradycji.

Sitohaft – Galeria Arsenał – 22 marca

Warsztaty sitodruku i haftu w wykonaniu Kwiaciarni Grafiki oraz Moniki Drożyńskiej. Wspólne tworzenie dzieł sztuki przy użyciu unikalnych technik to propozycja dla młodzieży i dorosłych, którzy chcą poeksperymentować z materiałami i teksturami.

SloWołkow PhotoWalk – Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa – 23 marca

Spacer fotograficzny połączony z warsztatami kompozycji zdjęć, prowadzony przez Małgorzatę Pawelczyk. Idealna okazja dla pasjonatów fotografii, by poznać zasady tworzenia doskonałych ujęć i uchwycić piękno podlaskiej przyrody. (hp)