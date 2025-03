Weekendowy rozkład jazdy: 15-16 marca

14 marca, 2025

Przed nami kolejny weekend pełen atrakcji i inspirujących wydarzeń! Niezależnie od tego, czy szukacie kulturalnych doznań, warsztatów rozwojowych czy rodzinnych aktywności, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Białystok i okolice jak zwykle tętnią życiem – od wystaw i koncertów po warsztaty i spotkania z historią.

Koncerty

The Pioruners – Klub Muzyczny Sześcian – 15 marca

W sobotę na scenie Klubu Muzycznego Sześcian wystąpią The Pioruners – grupa, która od lat rozgrzewa publiczność tradycyjnymi szantami i pieśniami ludowymi, a cappella. Niezwykła atmosfera i piorunująca energia gwarantowane!

The Bumpers – Zmiana Klimatu – 15 marca

Dzień Świętego Patryka w Zmianie Klimatu to świetna okazja, aby zanurzyć się w irlandzkich rytmach. The Bumpers, zespół inspirowany muzyką The Pogues i The Waterboys, zaserwuje folk-rockowe brzmienia pełne energii i pasji.

Izdeb – Zmiana Klimatu – 16 marca

Na małej scenie Zmiany Klimatu pojawi się Izdeb – charyzmatyczny muzyk akustyczny, który przeniesie publiczność w przestrzeń alternatywnego „space-popu”. Ciepły głos i osobista narracja sprawią, że to będzie niezapomniany wieczór.

Shamrock – Nie Teatr – 16 marca

Niedzielny wieczór w Nie Teatrze wypełnią irlandzkie rytmy zespołu Shamrock. Oprócz muzycznych atrakcji wystąpi także Maria Krawczyk – solistka tańca irlandzkiego z prestiżowej akademii McGahan Lees Irish Dance Poland.

Spektakle

Vesper – Opera i Filharmonia Podlaska – 15 i 16 marca

Musical „Vesper” to niezwykła podróż przez życie Krystyny Skarbek – bohaterskiej Polki, która swoją odwagą zapisała się na kartach historii. Pełna emocji muzyka, dynamiczna choreografia i widowiskowa scenografia przeniosą widzów w burzliwe czasy II wojny światowej.

Bóg mordu – Teatr Dramatyczny – 15 i 16 marca

Błyskotliwa sztuka, w której pozornie niewinne spotkanie rodziców po bójce dzieci zmienia się w emocjonalny chaos. „Bóg mordu” to doskonały teatr nerwów, który zaskoczy każdego widza.

Boeing, Boeing – Teatr Dramatyczny – 15 i 16 marca

Pełna humoru farsa o perypetiach Maksa, który prowadzi życie poligamiczne, skrupulatnie planując spotkania z trzema stewardessami. Wszystko komplikuje niespodziewana zmiana rozkładu lotów – gwarantowana porcja śmiechu i pozytywnej energii!

Ślub – Teatr Wierszalin – 15 marca

Dramat pełen groteski i filozoficznych refleksji o wolności jednostki i naturze władzy. To propozycja dla widzów ceniących głębokie przemyślenia i oryginalną formę teatralną.

Bajka o rybaku i rybce – Białostocki Teatr Lalek – 15 i 16 marca

Pełna ciepła i morału opowieść o spełnianiu życzeń i zachcianek. Dzieci i dorośli będą mieli okazję poznać historię Rybaka i jego wiecznie niezadowolonej żony.

Kulki – Białostocki Teatr Lalek – 15 i 16 marca

Interaktywna i kolorowa opowieść dla najmłodszych. Świat barwnych kulek łączy się w tajemnicze kompozycje, wprowadzając widzów w świat pełen dźwięków i wyobraźni.

Hotel Ritz. Musical – Białostocki Teatr Lalek – 15 i 16 marca

Spektakl pełen humoru i muzyki, przenoszący do międzywojennego Białegostoku. Występ kobiety-muchy oraz pełne wdzięku piosenki i tańce gwarantują wspaniałą rozrywkę!

Separatka – Nie Teatr – 15 marca

Opowieść o dwóch kobietach, które los połączył w jednej szpitalnej sali. Napięcie, humor i błyskotliwe dialogi sprawiają, że widzowie będą śmiać się i wzruszać jednocześnie.

Przygody z Pozytywki – Nie Teatr – 16 marca

Spektakl dla dzieci pełen zagadek i interakcji, inspirowany twórczością Grzegorza Kasdepke. Młodzi detektywi wyruszą na misję pełną wyzwań i niespodzianek.

Hate Haus – Kino Forum – 15 marca

Spektakl teatru tańca badający wspólnotę artystyczną i jej wewnętrzne napięcia. Intrygujące połączenie ruchu, muzyki i emocji.

Konopnicka 2 – Opera i Filharmonia Podlaska – 16 marca

Przedstawienie edukacyjne dla najmłodszych, inspirowane muzyką Zygmunta Noskowskiego. Śpiew, taniec i aktywny udział widzów przeniosą ich w świat dawnych melodii i wierszy Marii Konopnickiej.

Inne wydarzenia

Oblicza Muzyki – Opera i Filharmonia Podlaska – 15 marca

Z okazji 70. sezonu artystycznego Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza na wystawę jubileuszową Oblicza Muzyki. Ekspozycja obejmuje archiwalne, historyczne oraz współczesne zdjęcia związane z działalnością instytucji, a także liczne materiały i nagrania, dokumentujące bogatą historię OiFP.

Siła jest kobietą 4 – Nie Teatr – 16 marca

„Siła jest kobietą 4” to intensywne warsztaty pełne inspiracji, wiedzy i merytorycznych narzędzi. Dzięki prelekcjom doświadczonych specjalistek uczestniczki zyskają możliwość poznania nowych perspektyw oraz odkrycia swojego potencjału.

Barokowe Ogrody Branickiego – Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – 15 marca

Ogrody Branickiego w Choroszczy to prawdziwy klejnot barokowej architektury ogrodowej, zaprojektowany przez hetmana Jana Klemensa Branickiego. W czasie spotkania uczestnicy zaprojektują własne ogrody, czerpiąc inspirację z bogatej historii stylu barokowego. Wydarzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku 7-12 lat wraz z opiekunami.

Strażnicy Tronu Bożego – Muzeum Ikon w Supraślu – 16 marca

Zajęcia przybliżą uczestnikom wizerunki bytów duchowych, takich jak Trony (Ofanim), Cherubiny, Serafiny i Archanioły. Warsztaty będą okazją do zgłębienia sztuki tworzenia ikon oraz samodzielnego wykonania przedstawienia jednego z „Strażników Tronu Bożego”. To wydarzenie edukacyjne dla dzieci w wieku 4-12 lat oraz ich opiekunów. (hp)