„We love Chopin”. OiFP przygotowuje się do inauguracji działalności swojego baletu

Listopad 23, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

W Operze i Filharmonii Podlaskiej rozpoczęły się próby do spektaklu baletowego „We love Chopin” w choreografii Zofii Rudnickiej. Premiera przestawienia, która zaplanowana jest na 3 grudnia na Dużej Scenie OiFP, oficjalnie zainauguruje działalność baletu Opery i Filharmonii Podlaskiej.

– Spektakl pomyślany jest jako wizytówka nowo powstałego zespołu baletowego OiFP – mówi Zofia Rudnicka. – To historyczna chwila – nawiązanie do zespołu tancerzy w Teatrze Branickich w Białymstoku w drugiej połowie XVIII wieku i kontynuacja tej pięknej artystycznej tradycji. Muzyka Fryderyka Chopina zachwyca i wzrusza ludzi na całym świecie – dodaje. – Dziś przedstawiona przez tancerzy pozwoli zobaczyć i głębiej odczuć zawarte w niej emocje. Uroda muzyki oddana pięknem ruchu to wędrówka w krainę romantycznych Sylfid, zawadiackich młodzieńców i radosnych dziewcząt. Pieśni Chopina dodadzą charakteru, a preludia i walce rozbawią nas i ukołyszą.

Spektakl baletowy „We love Chopin” jest przygotowywany w ramach programu „Przestrzenie Sztuki”, rozwijanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Premiera spektaklu zaplanowana jest na 3 grudnia na 19.00.

Wstęp na przedstawienie jest wolny – za okazaniem bezpłatnych kart wstępu, które od najbliższej środy (24.11) będzie można w odebrać w Biurze Organizacji Widowni OiFP przy ul. Odeskiej 1 (w dni powszednie od godz. 10.00 do 14.00). (mt)