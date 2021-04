Wasilków. Wciąż można zgłosić się do Loterii PIT-owej

Kwiecień 26, 2021

Już ponad 2 tysiące zgłoszeń wpłynęło do Loterii PIT-owej „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”. Chętni mogą jeszcze się zgłosić. Główna nagroda to hybrydowy samochód osobowy.

Burmistrz Wasilkowa liczy, że w tym roku uda pobić się ubiegłoroczny rekord, kiedy zgłosiło się 2200 osób.

– Cieszy, że nasza Loteria PIT-owa cieszy się tak wielkim zainteresowaniem i że z każdym rokiem przybywa w gminie nowych mieszkańców i nowych podatników. Po pierwszej edycji loterii mieliśmy 1,2 tysiąca nowych „podatników”, a po drugiej 700. To przekłada się na realne zwiększenie środków w budżecie gminy – podkreśla Adrian Łuckiewicz.

Aby wziąć udział w loterii trzeba spełnić dwa warunki. Po pierwsze złożyć deklarację podatkową PIT w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku i wskazać miejsce zamieszkania w Gminie Wasilków, oraz przesłać zgłoszenie udziału w konkursie poprzez stronę pitwwasilkowie.pl podając jedynie swoje imię, nazwisko, pesel oraz telefon do kontaktu.

– Jako gmina jesteśmy miejscem dynamicznym i ważne by w parze za tym szły większe wpływy do budżetu. Aż 38,23% naszego podatku dochodowego PIT trafia do budżetu gminy, w której mieszkamy pod warunkiem, że w deklaracji wskażemy miejsce zamieszkania w tej gminie. – podkreśla burmistrz Łuckiewicz. – Dzięki wpływom z naszych podatków Gmina ma środki na rozwój i realizację lokalnych inwestycji, takich jak drogi, lepsze oświetlenie, transport wewnętrzny, edukacja.

Jak podkreślił burmistrz – podatek PIT to najistotniejsza cześć dochodów własnych gminy.

W loterii oprócz samochodu hybrydowego Suzuki Swift HYBRID, do wygrania są: robot kuchenny Thermomix, trzy rowery, trzy smartfony oraz dziesięć zegarków typu smartwatch. Termin zgłoszeń mija 9 maja. (mt/mc)