„Wariacje enigmatyczne” w Nie Teatrze

20 marca, 2025

Już w sobotę 22 marca, Nie Teatr ponownie zaprasza widzów na spektakl „Wariacje enigmatyczne” w reżyserii Piotra Dąbrowskiego. Na scenie zobaczymy znakomity duet aktorski: Piotra Cyrwusa jako dziennikarza Erika Larssena oraz Piotra Dąbrowskiego w roli wybitnego pisarza, noblisty Abela Znorko.



Akcja sztuki rozgrywa się w willi na wyspie Rosvannoy, położonej na Morzu Norweskim, tuż pod kręgiem polarnym. Miejsce to, skąpane w mroźnym klimacie i ciszy nadchodzącej półrocznej nocy, staje się scenerią emocjonującego pojedynku dwóch silnych charakterów. W tle rozbrzmiewa utwór „Wariacje enigmatyczne” Edwarda Elgara, który w połączeniu z pełną napięcia fabułą tworzy niezwykle sugestywną atmosferę.

Pojedynek emocji i tajemnic na scenie

Sztuka Erica-Emmanuela Schmitta to nie tylko historia dwóch mężczyzn skonfrontowanych z prawdą o sobie i swoich emocjach, lecz także opowieść o miłości, zdradzie i samotności. To właśnie w tym kontekście postać kobiety, choć fizycznie nieobecna na scenie, odgrywa kluczową rolę, wprowadzając do dramatu nieoczekiwane zwroty akcji.

Eric-Emmanuel Schmitt przyznaje, że „Wariacje enigmatyczne” to jedna z jego najbardziej autobiograficznych sztuk, w której zawarł swoje doświadczenia związane z miłością, zdradą i samotnością. (hp)