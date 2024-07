Wakacyjne przejazdy do Kopnej Góry i Poczopka

10 lipca, 2024

PKS Nova oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku ogłosiły wspólną inicjatywę darmowych przejazdów autobusowych do urokliwych miejsc w okolicy Kopnej Góry i Poczopka.

Akcja ta, zorganizowana z okazji 100-lecia Lasów Państwowych i 80-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, ma na celu promocję aktywnego wypoczynku na łonie natury.

Wspólna akcja to nie tylko bezpłatny przejazd, ale też możliwość zwiedzenia lokalnych atrakcji z przewodnikiem. W Kopnej Górze leśnicy prowadzą zagrodę pokazową żubrów oraz ogród botaniczny. Drugą miejscowością jest Poczopek, gdzie na terenie Nadleśnictwa Krynki znajduje się ogród leśny „Silvarium”.

– Zagroda Żubrowa, proszę Państwa, to jest nowy obiekt. Na powierzchni około 20 hektarów żubry mają fantastyczne miejsca bytowania. W tej chwili mamy cztery żubry, dwie samice i dwa samce. Staramy się, aby było ich więcej, dlatego że potencjał i miejsca na to nie brakuje. Żubry pochodzą z hodowli, więc nie boją się ludzi. Bardzo chętnie pozują do zdjęć, także bardzo zachęcamy do pięknych ujęć z żubrami. – mówi Andrzej Romaniuk Nadleśniczy Nadleśnictwa Supraśl.

Przejazdy odbywać się będą w wakacje. Przewidzianych jest 30 miejsc w autobusie. Decyduje kolejność przybycia, a każdy uczestnik otrzyma w autokarze voucher pamiątkowy. (pc)