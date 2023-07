7 lipca, 2023

W Supraślu nie będzie strzeżonej plaży, źródło: UM Supraśl

Na plaży miejskiej w Supraślu nie będzie w tym roku ratowników. Jak poinformował supraski ratusz nie było chętnych do podjęcia tej pracy.

– Związane jest to między innymi z sytuacją dużych braków na rynku tego typu usług. W tej sytuacji zorganizowanie kąpieliska strzeżonego w Supraślu wiązałoby się z wydatkowaniem znacznie wyższych środków finansowych niż dotychczas. Ogólny wzrost cen płac wymuszałby znacznie większe wydatki. Przewidujemy, że dotychczasowy koszt z lat ubiegłych wynoszący ok. 30 tys. złotych mógłby wzrosnąć nawet do 50 tys. złotych – informują urzędnicy.



Wydatkowanie dodatkowych ok. 20 tys. złotych okazało się niemożliwe ze względu na oszczędności w wydatkach bieżących (w związku z prowadzeniem szeregu gminnych inwestycji).

Plaża w Supraślu będzie funkcjonować dalej jako plaża niestrzeżona. Nie oznacza to jej zamknięcia i zakazu rekreacji nad wodą. Takie rozwiązania także funkcjonują w sąsiednich gminach, np. w Wasilkowie. (mt)