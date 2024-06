W sobotę (08.06) rozpoczyna się 43 Rajd Podlaski

5 czerwca, 2024

fot. Michał Gudewicz fot. Michał Gudewicz

Już 8 czerwca wystartuje jedna z najciekawszych imprez sezonu – 43 Rajd Podlaski. To wydarzenie łączy sportową rywalizację z prawdziwą przygodą zarówno dla kierowców, jak i kibiców.

Ceremonia otwarcia, jak co roku, odbędzie się na Placu Jana Pawła II, skąd po rampie startowej zawodnicy ruszą na 11 Prób Specjalnych o łącznej długości około 25 kilometrów.

– W tym roku mamy inną rangę tego rajdu, co nie ujmuje, że robimy go na tak samo wysokim poziomie. Przeprowadzamy troszeczkę mniejsze odcinki specjalne, ale ten kluczowy odcinek, który odbędzie się w centrum miasta, oczywiście będzie, żeby mieszkańcy mieli też jakąś radość i troszeczkę im przybliżyć tę naszą dyscyplinę sportu. W przyszłym roku, myślę, że wrócimy do rangi mistrzostw Polski i będziemy cieszyć się tymi wspaniałymi, bardzo szybkimi samochodami – mówi Cezary Niewiarowski, prezes Automobilklubu Podlaskiego.

W tym roku rajd rozszerza swoje zasięgi poza jedno miasto. Zawodnicy zmierzą się z trasami w Białymstoku oraz na odcinkach znanych z poprzednich edycji w Łapach. Po ceremonii startu pierwszą próbą będzie dawny teren WSAP (ul. Św. Proroka Eliasza), a następnie zawodnicy przeniosą się na próbę Eastrent przy Zespole Szkół Rolniczych. Kolejny etap to Lotnisko Krywlany–Ołtarz, a następnie dojazd do Łap, gdzie czekają próby „Agrocentrum” oraz „Cukrownia”, które zostaną pokonane dwukrotnie. Na koniec załogi wrócą do Białegostoku na ulicę Kawaleryjską, gdzie odbędzie się próba „BKS Hetman” (MRD – Miasteczko Ruchu Drogowego). Rajd zakończy się widowiskową próbą w centrum miasta na Placu NZS-u.

– W trakcie całego dnia, 8 czerwca, w sobotę, będą też różne atrakcje właśnie przy ceremonii startu i przedstawieniu mety. Będzie wystawa retro gokartów oraz różnych ciekawych pojazdów. Także serdecznie zapraszamy również całe rodziny, żeby tam się pojawiły. Będzie co oglądać i w Białymstoku, i polecam także wyjazd do Łap, bo też są ciekawe próby i będzie się działo. Na pewno będzie dużo rywalizacji – mówi Piotr Bagniuk, dyrektor Rajdu Podlaskiego.

Podczas rajdu uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się z wymagającymi trasami, które sprawdzą ich umiejętności oraz wytrzymałość pojazdów. Wydarzenie przyciąga nie tylko lokalnych entuzjastów motoryzacji, ale również zawodników i kibiców z całej Polski, co potwierdza jego rosnącą popularność i prestiż.

W dniu rajdu, 8 czerwca, zostanie zmieniona organizacja ruchu. Wyłączone z ruchu będą następujące ulice:

– W godzinach 8:30-15:00

Drogi odchodzące od ulicy Myśliwskiej

Droga dojazdowa do Zespołu Szkół Rolniczych i Pałacu Lubomirskich w Białymstoku

Droga dojazdowa do Browaru.

– W godzinach 14:30-21:00:

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów,

Marii Curie-Skłodowskiej (od Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów do ulicy Legionowej),

Władysława Liniarskiego (od Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów do ulicy Lipowej),

Konstantego Kalinowskiego (od Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów do ulicy Grochowej),

Józefa Marjańskiego,

Suraska.

Ponadto, w godzinach 14:30-21:00 zostanie zmieniona trasa autobusów linii 7, 8, 10, 20, 26. Szczegółowy opis znajduje się na stronie Białostockiej Komunikacji Miejskiej. (mg)

Na konferencji z okazji 43 Rajdu Podlaskiego był Michał Gudewicz: