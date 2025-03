W Politechnice Białostockiej odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo. Posłuchaj relacji

16 marca, 2025

Wielu czołowych polskich judoków walczyło w Politechnice Białostockiej w Akademickich Mistrzostwach Polski w Judo. W sumie na 3 matach Akademickiego Centrum Sportu rywalizowało 300 zawodników i zawodniczek z 57 uczelni wyższych.

Zawodnicy podzieleni byli na siedem kategorii wagowych. Kobiety walczą w wagach od 48 kg do +78 kg, a mężczyźni w wagach od 60 kg do +100 kg.

– Judo fajnym sportem jest i czuję, że tu lepiej się rozwijam, niż na przykład jakbym tylko biegał – mówi Paweł Jakimiuk z Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Białostockiej. – Na AMP-ach zawsze jest stres, bo jest znacznie więcej ludzi doświadczonych, widać też po stopniach wyższych, ale w momencie, kiedy się wchodzi już na matę, to ten stres raczej znika, bo skupiasz się, żeby nie dać się rzucić za szybko. Moja kategoria wagowa jest dosyć niska, do 66, to bardziej stawiam na szybkość i zwinność, niż siłę.

Akademickich Mistrzostwach Polski w Judo organizowane są w Politechnice Białostockiej po raz siódmy. Zdaniem dr Piotra Klimowicza, prezesa Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Białostockiej są to prestiżowe zawody. – Są członkowie kadr narodowych seniorów i seniorek. Są również trenerzy kadr narodowych seniorów i seniorek, którzy również pracują na uczelniach i przywieźli swoich podopiecznych. To szczególnie Akademie Wychowania Fizycznego. One tutaj dominują, ale również zawodnicy wysokiej klasy studiują na innych uczelniach, np. technicznych, medycznych czy też uniwersytetach.

Najwyższą lokatę wśród zawodników związanych z Klubem Judo Politechniki Białostockiej w swojej kategorii zajęła trenerka Małgorzata Raczkowska reprezentująca Uniwersytet Medyczny w Białystoku, plasując się na 5 miejscu.

Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo trwały od piątku (14.03) do niedzieli (16.03). Natomiast w pierwszy weekend kwietnia w Politechnice Białostockiej będą rozgrywane Akademickie Mistrzostwa Polski w Karate WKF. (hk)

Relacja Hanny Kość:

Medaliści Akademickich Mistrzostw Polski w judo:

Kobiety:

-48 kg

1. Zuzanna Woźniak (AWF Warszawa)

2. Oliwia Onysk (AWF Katowice)

3. Oliwia Kożuch (UŚ Katowice)

3. Aleksandra Polkowska (WSEiT Poznań)

-52 kg

1. Marta Kuras (AWF Wrocław)

2. Aleksandra Szulc (AKF w Krakowie)

3. Wiktoria Ślązok (AWF Katowice)

3. Martyna Gałek (UŚ Katowice)

-57 kg

1. Yana Voloshyniuk (AKF w Krakowie)

2. Kalina Zozulińska (SGGW Warszawa)

3. Magdalena Rozenbaum (AWF Katowice)

3. Karolina Rosa (SUM Katowice)

-63 kg

1. Marcelina Wrocławek (AWF Katowice)

2. Monika Chrościelewska (PG Gdańsk)

3. Oliwia Wątorek (AKF w Krakowie)

3. Aleksandra Worwa (AKF w Krakowie)

-70 kg:

1. Aleksandra Konopka (SUM Katowice)

2. Alicja Wałęsa (UW Warszawa)

3. Małgorzata Sikora (AKF w Krakowie)

3. Martyna Brzynska (ANS Piła)

-78 kg

1. Aleksandra Kowalewska (AWF Warszawa)

2. Agata Pałka (UG Gdańsk)

3. Matylda Wijatkowska (AWFiS Gdańsk)

3. Wanessa Witkowska (AWF Katowice)

+78 kg

1. Wiktoria Lis (AWF Katowice)

2. Emilia Gonsior (UO Opole)

3. Natalia Horzela (SUM Katowice)

3. Kaja Orzechowska (PŚ Gliwice)

Mężczyźni:

-60 kg

1. Dzmitry Zalianko (AWF Poznań)

2. Patryk Zawadzki (UŚ Katowice)

3. Oleh Pilka (UAM Poznań)

3. Mukhtar Alwaqedi (UG Gdańsk)

-66 kg

1. Jafar Jafar (WSIiZ Rzeszów)

2. Dmytro Kyrychenko (UG Gdańsk)

3. Damitr Seiit (WSG Bydgoszcz)

3. Igor Petryka (AWF Katowice)

-73 kg

1. Jakub Pec (AWF Warszawa)

2. Paweł Fuchs (AWF Katowice)

3. Mateusz Garbacz (WSG Bydgoszcz)

3. Adam Kazimierczak (UW Warszawa)

-81 kg

1. Dominik Król (AWF Katowice)

2. Mateusz Salisz (AWF Katowice)

3. Jakub Witkowski (AWF Warszawa)

3. Dmytro Onypko (PP Poznań)

-90 kg

1. Michał Wąsikowski (AWF Warszawa)

2. Oskar Rogalski (AWF Warszawa)

3. Dmitrij Janczylik (UM Łódź)

3. Aleksander Eiduks (UW Warszawa)

-100 kg

1. Michał Jędrzejewski (PG Gdańsk)

2. Jakub Serwatka (ANS Piła)

3. Mateusz Waćko (SGH Warszawa)

3. Adam Grześkowiak (AWF Gdańsk)

+100 kg

1. Jakub Sordyl (PG Gdańsk) Jakub Sordyl

2. Wiktor Tworzydło (PW Warszawa)

3. Wiktor Ners (GUmed Gdańsk)

3. Bartosz Sawiniec (EAMiSNS Olsztyn)

Klasyfikacja drużynowa uczelni Akademickich Mistrzostw Polski (TOP 10):

1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

2. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

3. Akademia Kultury Fizycznej w Krakowie

4. Politechnika Gdańska

5. Uniwersytet Warszawski

6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

7. Uniwersytet Gdański

8. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

9. Uniwersytet Śląski w Katowicach

10. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu