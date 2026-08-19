Home Wiadomości W niedzielę w Białymstoku odbędzie się Harlem European Strongman Cup. Posłuchaj relacji

Wiadomości

19 sierpnia, 2026

W niedzielę w Białymstoku odbędzie się Harlem European Strongman Cup. Posłuchaj relacji

konferencja-przed-zawodami-strongman-bialystok-2026-rynek-kosciuszki fot. Kamil Piłaszewicz
Rynek Kościuszki 23 sierpnia zamieni się w arenę zmagań najsilniejszych zawodników Europy. Dlatego, że zostaną rozegrane zawody Harlem European Strongman Cup, których patronem jest miasto Białystok.

Do startu przystąpią strongmani z Polski, Gruzji, Litwy, Czech, Niemiec oraz Serbii. Nasz kraj reprezentować będzie białostocki siłaczAdam Wądołowski. W przeszłości stawał na podium Pucharu Europy, World Cup Strongman oraz Baltic Strongest Man.

Zawodnicy wezmą udział w 6 konkurencjach: spacerze farmera z ciężarem 140 kg, przenoszeniu 170-kilogramowej tarczy, podnoszeniu belki, Conan’s Wheel, przerzucaniu kuli oraz martwym ciągu z wykorzystaniem samochodu.

Między konkurencjami odbędą się pokazy taneczne lokalnej grupy Akademii Tańca Szał. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zawody odbywają się pod patronatem prezydenta miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

Posłuchaj naszej relacji z konferencji prasowej.

(kp)

Najnowsze wiadomości
Wyciek danych z MyDr. Co może ... więcej
4 miliony złotych na sport w ... więcej
konferencja-przed-zawodami-strongman-bialystok-2026-rynek-kosciuszki
W niedzielę w Białymstoku od ... więcej
Napadał na sklepy z bronią. ... więcej
triathlon-białystok-2026-mistrzostwa-polski-dojlidy
Na Dojlidach wyłoniono triath ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.