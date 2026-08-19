W niedzielę w Białymstoku odbędzie się Harlem European Strongman Cup. Posłuchaj relacji

19 sierpnia, 2026

fot. Kamil Piłaszewicz fot. Kamil Piłaszewicz

Rynek Kościuszki 23 sierpnia zamieni się w arenę zmagań najsilniejszych zawodników Europy. Dlatego, że zostaną rozegrane zawody Harlem European Strongman Cup, których patronem jest miasto Białystok.

Do startu przystąpią strongmani z Polski, Gruzji, Litwy, Czech, Niemiec oraz Serbii. Nasz kraj reprezentować będzie białostocki siłacz – Adam Wądołowski. W przeszłości stawał na podium Pucharu Europy, World Cup Strongman oraz Baltic Strongest Man.

Zawodnicy wezmą udział w 6 konkurencjach: spacerze farmera z ciężarem 140 kg, przenoszeniu 170-kilogramowej tarczy, podnoszeniu belki, Conan’s Wheel, przerzucaniu kuli oraz martwym ciągu z wykorzystaniem samochodu.

Między konkurencjami odbędą się pokazy taneczne lokalnej grupy Akademii Tańca Szał. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zawody odbywają się pod patronatem prezydenta miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

Posłuchaj naszej relacji z konferencji prasowej.

(kp)