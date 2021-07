W filiach Książnicy Podlaskiej wypożyczymy nie tylko książki, ale i planszówki

Lipiec 1, 2021

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Kilkaset planszówek czeka na białostoczan w dwóch filiach Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. W oddziałach przy M. Skłodowskiej – Curie 14B oraz Komisji Edukacji Narodowej można już wypożyczać gry. Wypożyczalnia została uruchomiona w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

– To jest coś takiego, co od dłuższego czasu cieszyło się dużym zainteresowaniem. Otrzymywaliśmy sygnały od naszych bibliotekarzy, że planszówki to jest coś, co interesuje użytkowników Książnicy, więc kiedy pojawiła się możliwość otwarcia takiej wypożyczalni, chętnie na to przystaliśmy – wyjaśnia rzecznik Książnicy Podlaskiej Justyna Sawczuk.

W ofercie wypożyczalni znajdują się propozycje dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych; gry edukacyjne, strategiczne, karciane, towarzyskie. Są też tytuły dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i ze spektrum autyzmu.

– Zależy nam na tym, żeby zachęcić użytkowników do korzystania z bibliotek, więc poszerzamy naszą ofertę o planszówki, które nie są oderwane od książek. Bardzo dużo z tych gier bazuje na popularnych seriach wydawniczych; „Kicia Kocia”, „Misia i jej mali pacjenci”, „Tytus, Romek i Atomek”, są gry związane z Harrym Potterem, także to też zachęca do sięgnięcia po książkę – mówi kierownik filii nr 15 Książnicy Podlaskiej Dorota Łuckiewicz.

Maksymalnie dwie gry na miesiąc mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 13 lat, nie wliczają się one do limitu wypożyczanych książek. (ea)