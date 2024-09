W czerwcu 2025 roku ma się zakończyć remont białostockich Spodków

3 września, 2024

Źródło: UMWP Źródło: UMWP

Trwa remont białostockich Spodków. Kultowe budynki Podlaskiego Instytutu Kultury, które znajdują się przy ul Św. Rocha zyskają m.in. salę koncertową i konferencyjną, galerię multimedialną oraz przestrzeń wystawienniczą.

Autorem projektu nowych Spodków jest arch. Jan Kabac, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

– Spodki tak jak były, tak zostaną, tylko będą nowoczesne. Obiekt nie jest oficjalnie wpisany do rejestru zabytków, ale wszyscy traktujemy go jak szczególny zabytek. Cały obiekt musimy wyposażyć we współczesne instalacje, dostosować do wszystkich wymagań, które związane są chociażby z osobami niepełnosprawnymi, dostosować do wymagań funkcjonalnych Podlaskiego Instytutu Kultury, zmodernizować pod względem energetycznym i przywrócić – tłumaczy arch. Jan Kabac.

Spodki mają być gotowe przed przyszłymi wakacjami.

– Przed zimą Spodki będą zamknięte, wtedy prace będą odbywały się w środku, na wiosnę prace wykończeniowe i prace organizacyjne wokół Spodków, więc wszystko wskazuje, że termin do końca czerwca zostanie zachowany – zapewnia Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.

W lutym zakończył się remont generalny głównej siedziby Podlaskiego Instytutu Kultury przy Kilińskiego. Koszt obu inwestycji to ok. 60 mln zł. (hk)