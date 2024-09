W Białymstoku powstanie Centralny Ośrodek Sportu

16 września, 2024

Podpisanie listu intencyjnego COS Białystok, źródło: UMWP Podpisanie listu intencyjnego COS Białystok, źródło: UMWP

Budowa nowej i poprawa dostępności istniejącej infrastruktury sportowej, ale także upowszechnianie aktywności – temu ma służyć Centralny Ośrodek Sportu w Białymstoku. List intencyjny w tej sprawie w poniedziałek (16.09) podpisali: marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, prezydent miasta Tadeusz Truskolaski oraz przedstawiciele trzech największych białostockich uczelni.

Takie ośrodki mają powstać w kilku miastach akademickich z pomysłu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

– Taka jest wola ministerstwa, aby sportowcy oprócz treningu mieli miejsce, gdzie mogą się kształcić. Dzisiaj tym listem rozpoczynamy procedurę utworzenia Centralnego Ośrodka Sportu w Białymstoku. Kolejnym krokiem jest wybór danych lokalizacji przez ministerstwo. Ministerstwo będzie łączyło lokalizację ze związkami sportowymi, z danymi dyscyplinami – mówi Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.

Zdaniem prof. Marty Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, Centralny Ośrodek Sportu zatrzyma studiujących sportowców do pozostania w mieście.

– Sportowcy nie musieliby szukać warunków do trenowania w innych miejscach, tylko wybieraliby nasze uczelnie. Podejmujemy najróżniejsze inicjatywy związane z propagowaniem sportu, tutaj istotną rolę odgrywa również organizacja środowiskowa AZS. Tym bardziej będziemy wspierać wszelkie działania zmierzające do powstania Centralnego Ośrodka Sportu. Cieszę się, że robimy to razem, dlatego, że to wzmacnia naszą siłę i uprawdopodobnia sukces – mówi prof. Marty Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

List intencyjny, poza rektor Politechniki Białostockiej, podpisał przedstawiciel Uniwersytetu w Białymstoku oraz rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. (hk)