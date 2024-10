W Białymstoku odsłonięto mural upamiętniający Ryszarda Skibińskiego „Skibę” – wybitnego muzyka i ikonę polskiego bluesa

Symboliczne wydarzenie dla miasta i fanów bluesa

Odsłonięcie dzieła przyciągnęło mieszkańców miasta, przyjaciół Skibińskiego oraz fanów jego twórczości. W czasie ceremonii mogli oni usłyszeć historie o „Skibie” opowiadane przez osoby, które znały go najlepiej. Nie zabrakło także muzyki – zespół Kasa Chorych zagrał fragmenty swoich utworów, oddając hołd zmarłemu koledze i przyjacielowi. Lokalizacja muralu nie jest przypadkowa, został on namalowany na bloku mieszkalnym przy ul. Broniewskiego 7, gdzie mieszkał legendarny Bluesman.

– Mieszkamy tutaj, od początku. On nawet z młodzieżą miał takie układy, oni grali na gitarach, to on przychodził. No mój Jurek i Robert, oni grali przecież nieraz w piwnicy. Wiele razy tutaj wychodził, siadał na ławce i na tej harmonijce swojej grał. Bardzo dobry człowiek był. – Tak wspominają Ryszarda Skibińskiego sąsiadki