W Białostockim Centrum Onkologii otwarto nową pracownię brachyterapii

17 czerwca, 2024

fot. Michał Gudewicz fot. Michał Gudewicz

Białostockie Centrum Onkologii otwiera nową pracownię brachyterapii, stawiając krok milowy w precyzyjnym leczeniu nowotworów. Ta innowacyjna metoda naświetlania jest kluczowa dla zdrowia pacjentów, umożliwiając podawanie leku z niezwykłą dokładnością bezpośrednio w miejsce chorej tkanki.

– Została otwarta pracownia brachyterapii HDR po remoncie, bo, jak się można domyślić, brachyterapię uprawiamy tutaj od samego początku, czyli od lat 50. ubiegłego wieku. Natomiast teraz wyremontowaliśmy pomieszczenia, do których przeprowadza się cała pracownia brachyterapii HDR. Jest to bardzo dla nas ważne, ponieważ jest to jedna z głównych metod leczenia chorób nowotworowych przy pomocy promieniowania, i potrzebne są specjalne warunki do aplikacji promieniowania właśnie przy pomocy brachyterapii – mówi dr n. med. Tomasz Filipowski, kierownik Zakładu Radioterapii z pracownią brachyterapii HDR w Białostockim Centrum Onkologii.

Pracownia brachyterapii przeszła gruntowny remont, zapewniając więcej miejsca oraz nowoczesny sprzęt. Dzięki temu rozszerza się grupa pacjentów, którzy mogą skorzystać z tej metody leczenia, w tym pacjentki z nowotworami ginekologicznymi, chorzy z rakiem skóry czy prostaty.

– Komfort pracy znacznie nam wzrośnie. Komfort dla pacjentów również, co pozwoli nam na wykonywanie większej ilości zabiegów, co jest ważne żeby ta pracownia działała sprawnie. Wyspecjalizowany zespół oraz warunki lokalowe, to wszystko mamy w Białostockim Centrum Onkologii – mówi dr n. med. Dorota Kazberuk, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w Białostockim Centrum Onkologii.

Otwarcie pracowni brachyterapii to ważny krok w walce z nowotworami, umożliwiający Białostockiemu Centrum Onkologii dostarczanie najwyższej jakości opieki i nowoczesnych terapii swoim pacjentom. (mg)

Relację przygotował, Michał Gudewicz: