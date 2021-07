Via Baltica. Fragment trasy Śniadowo – Łomża Południe oddany do użytku

Lipiec 14, 2021

fot. GDDKiA/Krzysztof Nalewajko fot. GDDKiA/Krzysztof Nalewajko

Kierowcy mogą już korzystać z 17-kilometrowego odcinka drogi Śniadowo – Łomża Południe. To fragment budowanej drogi S61 Via Baltica.

Powstała dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni. Nawierzchnia z betonu cementowego zapewni wyższą odporność na koleinowanie, co jest szczególnie ważne na trasie, z której w dużej mierze będą korzystać pojazdy ciężarowe.

W ramach inwestycji wybudowano węzeł Śniadowo na połączeniu z drogą wojewódzką nr 677 oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) – Chomentowo Zachód i Chomentowo Wschód.

– Trasa Via Baltica to jeden z najważniejszych szlaków tranzytowych łączących kraje nadbałtyckie z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce. Sukcesywnie oddajemy do użytku kolejne fragmenty drogi S61, będącej kluczowym elementem międzynarodowego korytarza transportowego. Inwestycja skróci czas przejazdu i podniesie poziom bezpieczeństwa na drodze – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dwa następne fragmenty drogi S61 mają być oddane do użytku jeszcze w lipcu. Chodzi o odcinek ze Stawisk do Szczuczyna i z Kolna do Stawisk. Łącznie to niemal 35 km.

Z ponad 311 km przyszłej trasy Via Baltica, kierowcy mają już do dyspozycji blisko 130 km. Z tego prawie 100 km to droga ekspresowa S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej, a pozostałe ok. 30 km to obwodnice Szczuczyna i Suwałk oraz odcinek Raczki – Suwałki. (mt)