Via Baltica. Drogowcy udostępnili odcinek S61 od węzła Szczuczyn do węzła Stawiski

Lipiec 20, 2021

fot. GDDKiA/Krzysztof Nalewajko fot. GDDKiA/Krzysztof Nalewajko

Kolejny fragment drogi Via Baltica już przejezdny. Od wtorku (20.07) kierowcy mogą poruszać się odcinkiem trasy S61 od węzła Szczuczyn do węzła Stawiski.

Wciąż trwają tam ostatnie prace, dlatego obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 70 km/h. Pełną dopuszczalną prędkością, tj. do 120 km/h mamy pojechać już na przełomie lipca i sierpnia.

Do tego czasu drogowcy apelują do kierowców o przestrzeganie limitu prędkości oraz zachowanie wzmożonej ostrożności z uwagi na prowadzone jeszcze roboty i możliwość lokalnych zawężeń do jednego pasa ruchu.

Także na przełomie lipca i sierpnia do użytku ma być oddany sąsiedni odcinek S61 Kolno – Stawiski. Wtedy kierowcy zyskają łącznie prawie 44 km trasy ekspresowej od węzła Kolno, na północ od Łomży, do końca obwodnicy Szczuczyna.

Cała Via Baltica ma być gotowa do końca 2023 roku. (mt)