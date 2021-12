UwB będzie współpracować z Zespołem Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku

Grudzień 2, 2021

Ekonomiści z Uniwersytetu w Białymstoku będą wspierać uczniów Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku. Gwarantuje to podpisana przez uczelnię umowa.

– Jesteśmy przeszczęśliwi, że możemy podpisać tę umowę. To taka wisienka na torcie, bo my przecież od dawna się znamy i od dawna podejmujemy współpracę. Wydział Ekonomii i Finansów to jeden z największych wydziałów na Uniwersytecie w Białymstoku. Stawiamy na jakość kształcenia, przyjazne warunki studiowania, kontakty z otoczeniem zewnętrznym, praktykę gospodarczą. Bardzo ważne jest dla nas umiędzynarodowienie – mówiła w trakcie uroczystości prof. Marzanna Poniatowicz, dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów, zachęcając uczniów do studiowania na tym Wydziale. – My nie mamy problemów z rekrutacją. Jestem spokojna, jeżeli chodzi o liczbę studentów, ale nam bardzo zależy na tym, żeby byli to dobrzy studenci.

Podkreślała, że wielu wyróżniających się studentów i pracowników Wydziału to właśnie absolwenci ZSHE.

– Poprzez to porozumienie chcemy Wam umożliwić własny rozwój, pracę nad sobą i zachęcić do studiowania oraz pozostania w naszym mieście i regionie – zwracał się do uczniów również Wojciech Janowicz, dyrektor ZSHE w Białymstoku.

Podpisana umowa obejmuje m.in. wspieranie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie wykładów otwartych, wspólne przedsięwzięcia ze studenckimi kołami naukowymi, działania służące popularyzacji nauki, pomoc w przygotowaniu do konkursów oraz olimpiad z zakresu ekonomii i finansów. (mt)