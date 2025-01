Uważaj na oszustwo „na NFZ” – nowa metoda cyberprzestępców

28 stycznia, 2025

zdjęcie ilustracyjne, źródło: pixabay.com

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ostrzega przed fałszywymi e-mailami, które mają na celu wyłudzenie danych i pieniędzy. Przestępcy podszywają się pod NFZ, oferując „darmową apteczkę” za niewielką opłatą.

Jak działa oszustwo?

Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości e-mail, rzekomo od NFZ, oferując dobrze wyposażony zestaw „Medicare Kit”. W e-mailu znajduje się zdjęcie apteczki oraz logo NFZ, co sprawia, że wiadomość wygląda wiarygodnie. Odbiorcy są przekonywani, że muszą szybko kliknąć w link i wypełnić formularz, aby otrzymać „prezent”.

Po kliknięciu, użytkownik trafia na stronę, która do złudzenia przypomina oficjalną witrynę NFZ. Tam proszony jest o podanie danych kontaktowych, adresu wysyłki oraz danych karty płatniczej. Opłata za przesyłkę wynosi jedynie 8 zł, co wzbudza zaufanie, ale w rzeczywistości jest to sposób na kradzież danych i pieniędzy.

Ostrzeżenie od NFZ

– Bardzo prosimy uważać na cyberprzestępców. Apteczka za 8 zł może kosztować Państwa utratę danych i pieniędzy – przestrzega Izabella Przewłocka, rzeczniczka prasowa podlaskiego oddziału NFZ. – Narodowy Fundusz Zdrowia nie wysyła e-maili z ofertami apteczek, nie sprzedaje niczego w Internecie i nie żąda żadnych danych do płatności – dodaje.

Jak się chronić?

Nie klikaj linków w podejrzanych wiadomościach e-mail. Nie podawaj danych osobowych ani danych do płatności w formularzach online. W razie wątpliwości, skontaktuj się z NFZ przez całodobową infolinię pod numerem 800 190 590. Zgłoś podejrzaną wiadomość policji.

Pamiętaj, że Narodowy Fundusz Zdrowia nigdy nie kontaktuje się drogą e-mailową w celu oferowania produktów czy pobierania opłat. Zachowaj ostrożność i poinformuj bliskich o tym zagrożeniu, aby wspólnie unikać oszustw. (red.)

