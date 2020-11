Urząd Marszałkowski. 600 tys. złotych dla firm na usługi doradcze

Listopad 12, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

10 podlaskich firm otrzyma ponad 600 tys. złotych unijnej dotacji na profesjonalne usługi doradcze. O przyznaniu dofinansowania zdecydował w czwartek (12.11) Zarząd Województwa Podlaskiego.

Przyznane dotacje firmy przeznaczą na profesjonalne usługi doradcze takie jak: audyt innowacyjności, strategie marketingowe, usługi usieciowienia, opracowanie biznes planów, modeli biznesowych czy planów komercyjnych.

– Kolejne 600 tys. złotych z funduszy europejskich trafi do podlaskich firm na usługi doradcze. To wsparcie pozwoli firmom na m.in. zwiększenie konkurencyjności czy poprawienie wyników sprzedaży. Warto przypomnieć, że konkurs na usługi doradcze trwa cały czas. Jest on skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy mogą składać wnioski do końca tego roku – powiedział marszałek województwa Artur Kosicki.

Wartość przyznanych w czwartek (12.11) dotacji dla wszystkich projektów wynosi ponad 600 tys. złotych, pochodzą one ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektów to prawie 900 tys. złotych. (mt/mc)