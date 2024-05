Uroczyste uruchomienie nowo zakupionej maszyny w Białostockich Zakładach Graficznych

21 maja, 2024

fot. Michał Gudewicz

We wtorek (21.05) w Białostockich Zakładach Graficznych odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi oraz pierwsze uruchomienie nowo zakupionej maszyny SX 102 firmy Heidelberg. Wydarzenie to miało szczególny charakter, ponieważ Białostockie Zakłady Graficzne w tym roku świętują jubileusz 80 lecia.

– Jest to maszyna, o której marzyliśmy od długiego czasu, aby się u nas znalazła, ponieważ jest bardzo potrzebna do naszej produkcji. To jest maszyna bardzo ekonomiczna, jeśli chodzi o wydajność. Do tej pory wiele zleceń realizowaliśmy na 8-kolorowej maszynie, co jest znacznie droższe. Po to, żeby sprostać wymogom wydawców, czyli tak naprawdę obniżenie kosztów, kupiliśmy tę maszynę. Moim zdaniem znacznie poprawi to sytuację negocjacyjną Białostockich Zakładów Graficznych – mówi Waldemar Lipka, prezes Białostockich zakładów graficznych.

– Maszyna ma maksymalną prędkość drukowania 14 000 arkuszy na godzinę, czyli ona, w sytuacji puszczona w normalnej takiej bez zatrzymywania, jeżeli proces przygotowania papieru jest zrobiony prawidłowo, rzeczywiście w ciągu godziny jest w stanie kilkanaście tysięcy arkuszy wydrukować. Przeliczone na miesiąc, na rok, możemy mówić wówczas o 35, być może nawet 40 milionach arkuszy papieru zadrukowanego – mówi Krzysztof Pindral, prezes zarządu firmy Heilderberg Polska.

Drukarnia działa od sierpnia 1944, natomiast jako Białostockie Zakłady Graficzne od 1951. Początkowo funkcjonowała jako przedsiębiorstwo państwowe, następnie jako spółka akcyjna. Obecnie należy do Grupy Kapitałowej Kompap. (mg)

Z Waldemarem Lipką, prezesem Białostockich Zakładów Graficznych, oraz Krzysztofem Pindralem, prezesem zarządu firmy Heidelberg Polska, rozmawiał Michał Gudewicz: