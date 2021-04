UMB uruchamia nowy kierunek studiów

Kwiecień 26, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uruchamia nowy kierunek – epidemiologię. Będzie to uzupełnienie dotychczasowej oferty na kierunku Zdrowie Publiczne.

Nowy moduł jest odpowiedzią na obecny rynek usług zdrowotnych, potrzeby studentów i aktualną sytuację epidemiologiczną.

W planie studiów przewidziano 120 godzin praktyk zawodowych. Studenci będą mogli je odbyć w Uniwersyteckim Szpital Kliniczny w Białymstoku, w Dziecięcym Szpitalu Kliniczny czy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

– Specjaliści z zakresu Zdrowia Publicznego i Epidemiologii będą pełnić rolę łącznika pomiędzy medycyną, a wszystkimi innymi obszarami życia społecznego, które kształtują nasze zdrowie. Trwająca pandemia w dużym stopniu uwypukliła, że tacy specjaliści na rynku ochrony zdrowia są niezbędni. Jest to zadanie o tyle trudne, że wymaga interdyscyplinarnego podejścia oraz posługiwania się językiem z bardzo wielu obszarów, dlatego głównym celem nauczania na tym kierunku jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia pracy na stanowiskach wykonawczych w instytucjach realizujących cele i zadania zdrowia publicznego. Program studiów Zdrowia Publicznego i Epidemiologii można podzielić na kilka bloków tematycznych. Po pierwsze, będą to przedmioty związane z zarządzaniem i organizowaniem systemu ochrony zdrowia, np. ekonomika zdrowia, ekonomia, finansowanie ochrony zdrowia, jakość w ochronie zdrowia czy zarządzanie podmiotem leczniczym. Po drugie, obszar, na który położony zostanie szczególny nacisk to zakres zagadnień związany z oceną sytuacji zdrowotnej. Wiodącym przedmiotem w tym obszarze jest epidemiologia. Kolejnym obszarem są przedmioty, które mają wyposażyć absolwentów w kompetencje dotyczące planowania i wdrażania zdrowia publicznego takie jak, np. promocja zdrowia, profilaktyka chorób, edukacja zdrowotna czy polityka zdrowotna – wyjaśnia dr n. med. Michalina Krzyżak z Zakładu higieny, epidemiologii i ergonomii UMB.

Na nowy kierunek będzie można zarejestrować się od 4 maja. Jedynym kryterium przyjęć jest wynik maturalny z jednego przedmiotu do wyboru: biologii, chemii, matematyki lub fizyki, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Uniwersytet Medyczny przygotował 39 miejsc. (ea/mc)