UMB. Inauguracja nowego roku akademickiego z zachowaniem reżimu sanitarnego

Październik 10, 2020

źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zainaugurował jubileuszowy, 70 rok akademicki. Z powodu pandemii koronawirusa uroczystość odbyła się w ograniczonym składzie w Operze i Filharmonii Podlaskiej z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

W swoim wystąpieniu rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski odniósł się do aktualnej sytuacji epidemicznej.

– Od pierwszych, najtrudniejszych momentów, kiedy obawy związane z epidemią były największe, kiedy o nowym koronawirusie nie było wiadomo wiele, nasi pracownicy byli pierwszą linią pomocy pacjentom z Covid-19. Pragnę podkreślić też zaangażowanie naszych koleżanek i kolegów w opiekę nad pacjentami leczonymi z powodu innych chorób, opiekę nad pacjentami, którzy mieli ograniczony dostęp do lekarza rodzinnego czy opieki ambulatoryjnej. Jako uczelnia podjęliśmy zdecydowane działania i zaangażowaliśmy znaczące środki, w celu zakupu sprzęt do szybkiego testowania wirusa SARS-Cov2, co znacząco ułatwiało diagnostykę pacjentów przyjmowanych na SOR w trybie pilnym” – mówił rektor UMB prof. Adam Krętowski.

Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku rozpoczęło ponad 5,5 tys. studentów i doktorantów oraz blisko 800 nauczycieli akademickich.

Podczas inauguracji wręczono medale i odznaczenia jubileuszowe. Odbyła się także immatrykulacja studentów i doktorantów. Uroczystość jubileuszowego, 70 roku akademickiego uświetnił swoim występem Chór UMB pod kierownictwem dr hab. Anny Moniuszko. (mt/mc)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: