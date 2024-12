Ulica Raginisia oficjalnie otwarta, zakończono wszystkie prace

23 grudnia, 2024

Uczestnicy konferencji dotyczącej zakończenia prac. fot. Paweł Cybulski Uczestnicy konferencji dotyczącej zakończenia prac. fot. Paweł Cybulski

Mieszkańcy Białegostoku mają powód do zadowolenia – przebudowana ulica Raginisa została oficjalnie oddana do użytku. Nowoczesna droga, licząca 1300 metrów, łączy skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Krzywoustego z ulicą Niemeńską. To ważny odcinek wylotówki do Supraśla, który znacznie usprawni ruch w tej części miasta.

Nowe skrzyżowania i ronda

Na przebudowanej ulicy pojawiły się nowe elementy infrastruktury drogowej, które poprawiają bezpieczeństwo i płynność ruchu:

Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną w miejscu, gdzie ulica Rycerska wpada w Raginisa.

Rondo na przecięciu ulic Jutrzenki i Jaroszówki.

Rondo na skrzyżowaniu z ulicami Uśmiechu i Baśniową.

Dzięki tym rozwiązaniom komunikacja na tym odcinku będzie bardziej efektywna, a kierowcy zyskają wygodniejszy dojazd do Supraśla.

Dwudziestomiesięczna inwestycja

Prace nad przebudową ulicy Raginisa trwały 20 miesięcy i były prowadzone przez firmę Unibep. Inwestycja była efektem współpracy dwóch urzędów: miejskiego i marszałkowskiego, co umożliwiło realizację tego ambitnego projektu. Na całym odcinku, od ulicy Kazimierza Wielkiego aż do ronda na Karakule i Nowodworce, powstała czteropasmowa jezdnia. W dalszej części droga przechodzi w jednojezdniową, co dostosowuje jej przepustowość do mniejszego natężenia ruchu.

Prezent na święta dla mieszkańców

Oficjalne otwarcie ulicy Raginisa to symboliczny „prezent pod choinkę” dla mieszkańców miasta i regionu. Nowoczesna infrastruktura drogowa ma nie tylko usprawnić komunikację, ale też poprawić jakość podróży w kierunku Supraśla. To kolejny krok w rozwoju drogowej sieci Białegostoku i wzmocnienie połączeń z ościennymi miejscowościami. (pc)