Uczniowie starszych roczników wracają do szkół

Maj 14, 2021

Od poniedziałku (17.05) kolejni uczniowie wrócą do szkół. Szkolny dzwonek znowu zadzwoni dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Jedni chcą powrotu, drudzy – bardzo się nim stresują. Obawiać się na pewno nie muszą uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Szkoła zapowiedziała, że powrót będzie binarny.

– Zabawiliśmy się tak językowo trochę. Wiemy, że binarny to znaczy zero-jedynkowy, a my to rozumiemy jako zero jedynek. Zero jedynek do końca roku szkolnego, zero sprawdzianów nadrabiających materiał. Przede wszystkim z tego względu, że wiemy, że nasi uczniowie i nauczyciele bardzo dobrze przepracowali ten okres. Oczywiście będziemy rozmawiać z uczniami, będziemy próbowali rozpoznać, gdzie ewentualne braki się pojawiły, ale raczej tu w liceum PB jesteśmy spokojni o ich wiedzę – mówi Tomasz Buczkowicz, dyrektor ds. programowych ALO PB.

Także w poniedziałek (17.05) rozpocznie się rekrutacja do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. (mt/mc)