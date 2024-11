Uczestnicy Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego rozpoczęli zajęcia

30 listopada, 2024

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy, fot. Hanna Kość Podlaski Uniwersytet Dziecięcy, fot. Hanna Kość

Zajęcia na wszystkich wydziałach Politechniki Białostockiej, ale w formie warsztatowej i doświadczalnej dostosowane do dzieci – to czeka 245 uczestników Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego, który rozpoczął się w sobotę (30.11).

Podczas inauguracji 16. Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego dzieci odebrały indeksy i miały pierwsze zajęcia o niezwykłych liczbach Fibonacciego.

– Czekają nas bardzo fajne warsztaty, jakieś takie fajne ciekawostki, różne doświadczenia, takie kreatywne rzeczy. Będziemy się uczyć i będzie strasznie fajnie. Ja już byłem i było bardzo fajnie, zajęcia były bardzo ciekawe i chciałbym jeszcze raz przeżyć tą przygodę. Chcemy więcej się nauczyć troszeczkę innych rzeczy i poznać inne pasje – mówią uczestnicy Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy ma zachęcać uczniów do poznawania nauk ścisłych i rozwijania technicznego myślenia.

– Dzieci będą mogły dowiedzieć się jak się robi beton, co to są liczby Fibonacciego, jak szybko i skutecznie liczyć, jakie możliwości daje sztuczna inteligencja, ale też poznać kulturę chińską, zobaczyć jak to jest trenować judo – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Dzieci przede wszystkim są wymagającymi studentami, zadają dużo pytań, pokazują zainteresowanie, wymagają też uwagi.

W Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym uczestniczą dzieci z Białegostoku, Augustowa, Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Siemiatycz. Dotychczas w zajęciach PUD wzięło udział blisko 2000uczestników. (hk)

Relacja Hanny Kość: