Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku – praktyczna lekcja biznesu dla młodych

18 listopada, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

W Zespole Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku trwa VII Tydzień Przedsiębiorczości. To inicjatywa, która już po raz siódmy daje uczniom możliwość poznania lokalnych przedsiębiorców, zdobycia praktycznej wiedzy biznesowej oraz odkrycia ścieżek rozwoju zawodowego na podlaskim rynku. Wydarzenie wpisuje się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, międzynarodowej akcji promującej aktywność gospodarczą, kreatywność i postawy proinnowacyjne wśród młodych ludzi.

Spotkania z przedsiębiorcami – praktyczna wiedza z pierwszej ręki

W programie tegorocznych obchodów znalazły się m.in. spotkania z pracodawcami z branży samochodowej, prelekcje przedstawicieli firm z sektora mechanicznego oraz prezentacje specjalisty z obszaru produktów customowych. To doskonała okazja, aby uczniowie poznali realia pracy w swoich przyszłych zawodach, zobaczyli, jak wygląda prowadzenie biznesu „od środka”, oraz zadali pytania praktykom na co dzień związanym z podlaską gospodarką.

Szkolenie WUP – jak założyć działalność gospodarczą?

W harmonogramie wydarzenia znalazło się także szkolenie przygotowane przez Centrum Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Zajęcia poświęcone są przede wszystkim zasadom zakładania działalności gospodarczej, wymaganym formalnościom oraz pierwszym krokom związanym z prowadzeniem firmy. To cenna lekcja szczególnie dla tych uczniów, którzy już myślą o własnym biznesie i chcą poznać praktyczne aspekty rozpoczęcia działalności.

Inkubatory Przedsiębiorczości PB – gdzie szukać finansowania na start?

Jednym z najważniejszych punktów Tygodnia Przedsiębiorczości jest spotkanie z przedstawicielem Inkubatorów Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej. Warsztaty poświęcone są m.in. różnym formom finansowania startupów, możliwościom pozyskiwania środków na pierwsze projekty oraz wsparciu dla młodych innowatorów.

Jak podkreśla Łukasz Siemieniuk, Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości PB, to właśnie dostęp do kapitału stanowi dla młodych przedsiębiorców jedną z największych barier.



– Dla młodych ludzi pozyskanie funduszy na pierwszy biznes to najczęściej największa przeszkoda. A istnieje wiele form finansowania, o których po prostu nie wiedzą – mówi Łukasz Siemieniuk.

Dzięki spotkaniu uczestnicy m.in. mogą poznać konkretne możliwości dofinansowań, grantów i programów wspierających młodych twórców.

Tydzień Przedsiębiorczości potrwa do poniedziałku

VII edycja Tydzień Przedsiębiorczości w „Mechaniaku” trwa do najbliższego poniedziałku (24.11.2025). Przed uczniami jeszcze kolejne spotkania, warsztaty i zajęcia, które mają inspirować, motywować oraz rozwijać ich kompetencje zawodowe i biznesowe.

Posłuchaj relacji z pierwszego dnia VII Tygodnia Przedsiębiorczości:

(pc)